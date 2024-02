Sexta-feira (23/2)

Se você tem dúvida sobre como abrir o fim de semana, é melhor ouvir o que a cantora Júlia Ribas diz de seu show nesta sexta, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). “Será uma delícia. Alvimar foi meu primeiro contato com um professor de violão clássico, mas a admiração por ele vinha desde o Quinteto Rufo Herrera”, conta ela, que será acompanhada por Alvimar Liberato ao violão. O repertório se divide entre canções autorais e parceria com João Luis Nogueira, que mora há 17 anos na Alemanha. “Estou desengavetando essas composições”, diz Júlia. A memória do pai, Marku Ribas, será reverenciada. “Haverá uma visita à 'Obra Markuniana', como costumo dizer. Ele me apresentou a Villa-Lobos e às 'Bachianas'. O repertório dele alimentou minha vida profissional.” Outro convidado é o maestro cubano Néstor Lombida – a dupla apresentará a versão de “When I fall in love”. “Ele fará solo de 'Yesterday'. Canta como ninguém, é de arrepiar o cabelo do pé”, brinca Júlia. “Fiz 45 anos, 30 de trabalho, tenho uma filha de 7. Sou ativista pelo cuidado da mulher contra a violência e a pedofilia. Sinto-me capacitada no coração, no amor e no acolhimento para as histórias que me chegam. O palco é um instrumento para que isso aconteça”, diz a cantora. A casa abre às 19h e o show está marcado para as 21h. Ingressos de R$ 20 a R$ 160.



Sábado (24/2)

Neste sábado, Veigh e Hungria se encontram no Star 415 (Rua Star, 415, Jardim Canadá). O show reúne os dois talentos do rap e do trap de Sampa e do Distrito Federal. Veigh tem entre seus sucessos o álbum “Dos prédios Deluxe”. Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria Hip Hop, é dono dos hits “Zorro do asfalto” e “Coração de aço”. Ingressos de R$ 100 a R$ 160.



Domingo (25/2)

Atire a primeira pedra quem nunca se derreteu pelo charme dos carros antigos, que têm muita história para contar. Neste domingo, colecionadores estarão reunidos no Bar da Orla (Av. Otacílio Negrão de Lima, 2.640, Pampulha), a partir das 9h. Trilha sonora a cargo das bandas MDC e Super Máquina. Entrada franca.



Segunda-feira (26/2)

Antônio Roseno de Lima, artista plástico e fotógrafo, é nome pouco reverenciado nas artes brasileiras. A injustiça vem sendo reparada pela mostra “A.R.L. vida e obra”, no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Muito pobre, ele usava como matéria-prima latas, papelão e madeira vindos do lixo. Entrada franca. O espaço funciona de quarta a segunda-feira, das 10h às 22h.



Terça-feira (27/2)

Os 80 anos da Escola Guignard serão comemorados na terça e quarta-feira com o concerto “As Minas de Guignard”, no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Tadeu Franco, Trio Amaranto, Toninho Horta e Marcus Viana vão se revezar no palco. Lígia Amadio rege a Sinfônica. Ingressos de R$ 10 a R$ 30.

Quarta-feira (28/2)

Um dos melhores espetáculos do Grupo Galpão, “Cabaré Coragem” estará de volta a partir de quarta-feira, na sede da companhia (Rua Pitangui, 3.613, Horto). A temporada segue até 17 de março, de quarta a domingo, às 20h. Ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).



Quinta-feira (29/2)

O produtor Daniel Ganjaman, nome por trás de “Rap é compromisso” (Sabotage), “Nó na orelha” (Criolo) e “Samba pra burro” (Otto), se junta à DJ Akila, residente da festa Baile Room, na próxima quinta em BH. A dupla participa do Tremor, atração d'A Obra (Rua Rio Grande do Norte, 1.168, Savassi). Ingressos custam R$ 30.