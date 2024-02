A coluna sempre acompanhou a balada na capital mineira, mas ninguém precisa ser expert para constatar que há tempos ela anda bem caída. Diferentemente dos anos 1990 e início dos 2000, faltam criatividade e os temperos que faziam da pista de BH uma das mais celebradas do país. Tudo pode mudar – para muito melhor – a partir desta sexta-feira (23/2), com a abertura do Hotel Londres, na Avenida Santos Dumont, bem no Centrão.

A coluna já passou por lá e tem certeza de que o espaço vai agradar em cheio. No térreo, há humor e referências, obviamente, à produção musical inglesa. O primeiro andar conta com bar, cabine de DJ, restaurante e painel com projeções de encher os olhos.

Dez anos depois de sua passagem rapidíssima por Belo Horizonte, a versão para crianças da história de Luiz Gonzaga volta à capital para seis sessões, de 8 a 10 de março, no Sesiminas. O musical infantil “Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para crianças” tem direção de Diego Morais e direção musical de Guilherme Borges. A montagem conta passagens da infância de Gonzagão no interior do Nordeste, embaladas por grandes sucessos do músico, como “Asa Branca”, “Que nem jiló”, “Baião”, “O xote das meninas” e “Olha pro céu”.

Chega a ser inacreditável o que a coluna vem observando nas últimas semanas. Há absoluta falta de informações nas ferramentas usadas por casas noturnas para – justamente – informar com precisão e clareza as atrações com as quais querem atrair o público. A sensação é de que as pessoas estão colocando a responsabilidade de o evento bombar em posts, mas deixando endereços de redes sociais livres, leves, soltos e muitas vezes perdidos. As buscas em sites são ainda mais decepcionantes. A sensação é de que a turma tem preguiça de atualizar as informações ou simplesmente largou a obrigação de lado. Impressionante como a comunicação virou produto de “segunda mão”...

Várias vezes a coluna deixou clara sua admiração pelo trabalho do grupo Maria Cutia. Por isso, recomenda o espetáculo “3 contos de amor”, com a atriz e cordelista Bianca Freire, dirigida por Mariana Arruda, fundadora do Maria Cutia. Serão duas sessões, em 8 e 9 de março, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium. Três cordéis autorais, inspirados na vida da atriz, misturam rimas, audioversos, poesia e música.

Que o Centro de BH tem charme, isso tem. Porém, a cidade demanda iniciativas para que suas belezas ganhem destaque. Ações como a parceria da Prefeitura de Belo Horizonte com o Shopping Cidade ganham pontos com a coluna. O empreendimento comercial “adotou” a Praça Professor Alberto Deodato, entre as ruas Goiás e Bahia, situada a um quarteirão da Afonso Pena.