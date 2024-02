Foi muito rápida a mostra de obras do Coletivo Iadê, realizada apenas na segunda (19/2) e terça-feira (20/2) na cidade. Por isso mesmo, foi uma das exposições mais disputadas desta semana. Doze trabalhos dos artistas Binário Armada, Gabas Killas, Mana Bernardes, Ode, Rejane Cantoni e Waleska Reuterfram ocuparam o espaço ainda em construção do Laces Vila da Serra. O salão de beleza, segundo da rede em Minas, será inaugurado em março no Shopping Meeting Shops.

Sócia-fundadora do Laces, Cris Dios acredita que “neste momento, a união entre arte e estética se dá de maneira única, revelando a importância de estabelecermos conexões com o mundo ao nosso redor na busca da regeneração do planeta”. Adriana Bianchi, do Iadê, afirma que o coletivo busca conjugar repertórios artísticos com o universo do impossível e também do humano.

Hoje tem sessão especial do filme “Encanto”, no Cine Santa Tereza, para crianças e adolescentes em tratamento de câncer na Casa de Apoio Aura. A ação faz parte dos passeios promovidos para dissipar a monotonia do ambiente hospitalar e proporcionar o senso de normalidade em meio à adversidade. “A criança em tratamento brinca, celebra aniversários, dança, ri, estuda. É indescritível realizar sonhos e proporcionar a ela a experiência de ir ao cinema pela primeira vez. Fomentamos parcerias importantes que nos permitem permanecer na linda missão de levar dignidade para a infância que, neste momento, encontra-se em processo de adoecimento. Antes da doença, existe a vida. E ela pulsa ávida e esperançosa pelo aprender, pela descoberta, pelo brincar, pelo ser criança”, destaca Sarah Guimarães de Castilho, psicopedagoga da Casa de Apoio Aura.



A Casa Aura atende pacientes de 0 a 17 anos em tratamento de câncer, doenças hematológicas e em processo de transplante, além de acompanhantes vindos de diversas partes do Brasil. A associação oferece condições adequadas de acolhimento com quartos individuais para a criança ou adolescente e sua companhia, acomodações diferenciadas para pós-transplantados, cinco refeições diárias nutricionalmente balanceadas, cesta básica e outros benefícios de acordo com necessidades individuais do paciente. Há também espaço de estar e convívio, além de atividades de desenvolvimento educacional, cognitivo e social.

Os 90 anos de nascimento e 30 da morte de Lélia Gonzalez serão marcados com a revitalização do Projeto Memória Lélia Gonzalez, que resgata vida e obra da escritora e ativista. Com atividades itinerantes até 2025, está previsto evento em comemoração ao aniversário de Lélia, nesta quinta-feira (22/2), às 18h30, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Belo Horizonte, cidade natal da filósofa, antropóloga, militante feminista e linha de frente do movimento negro brasileiro. A cerimônia, só para convidados, contará com a presença do presidente da Fundação Banco do Brasil, Kleytton Morais, de familiares da intelectual, de representantes de movimentos sociais e de autoridades.

No Dia Nacional do Imigrante Italiano, o Consulado da Itália em Belo Horizonte, em parceria com o Museu Virtual da Imigração Italiana em Minas Gerais e Associação Ponte entre Culturas, promove nesta quarta-feira (21/2) o curso “Italianos no Brasil e italianos do Brasil – Emigrantes, imigrados e ítalo-descendentes”. A aula será ministrada pelo historiador Emilio Franzina, considerado um dos maiores pesquisadores da história da emigração italiana na América e no Brasil. Gratuito e aberto a todos os interessados, o curso será transmitido em italiano via YouTube (@muvitmg), com tradução simultânea em português.