A ex-modelo Luiza Brunet, de 61 anos, voltou a se pronunciar sobre as polêmicas relacionadas à sua filha, Yasmin Brunet, de 35, que participa do Big Brother Brasil 2024, reality show da TV Globo.



Ativista dos direitos das mulheres, Luiza comentou falas violentas das quais a filha foi alvo, no início de janeiro. “O fato de ela estar no programa resultou em ataques. Fui obrigada a recorrer a advogados diante da misoginia contra ela, inclusive por parte de participantes do 'BBB', falando sobre o corpo, sobre a aparência dela. Mas ela é forte e está fechada com os preceitos dela. Isso é muito importante”, disse. A empresária não deu mais detalhes sobre o processo.

Em entrevista a Vicente Nunes, do jornal Correio Braziliense, nesta quinta-feira (21/2), a ex-modelo falou sobre misoginia, machismo, xenofobia e comentou o processo de estupro do qual o jogador Daniel Alves é réu, na Espanha.





A polêmica envolvendo Yasmin chamou a atenção já na primeira semana de programa, que estreou em 8 de janeiro, após os participantes Rodriguinho e Nizam terem feito comentários sobre o corpo da jovem.



Luiza Brunet foi às redes sociais criticar a dupla. “Bom dia, quanto ternura, educação e beleza juntas dos machos alfa”, postou a ex-modelo.



Depois, expôs em detalhes as falas de Rodriguinho, a quem tachou de “ogro” e afirmou: “Pai de 5 filhos e agressor de mulher”. Ela se refere à denúncia de agressão que a ex-mulher do cantor, Nanah Damasceno, tornou pública há três anos.

Na época, a influenciadora publicou um vídeo em que surge chorando ao relatar a briga dos dois em uma festa. Passada a polêmica, os dois se reaproximaram.

Luiza Brunet demonstrou orgulho da filha, que se tornou personagem de destaque desta edição do reality show. “É uma batalhadora, vencedora, que tem muito a contribuir para o fortalecimento das mulheres”, disse a ex-modelo.