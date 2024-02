A 6ª CDQ-CON: Feira de Quadrinhos está confirmada para 8 a 10 de março, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais e seu anexo, na Praça da Liberdade. Com entrada franca e pet friendly, o evento homenageia a música mineira, que será coprotagonista de diversas atrações de cultura pop e entretenimento para o público geek, crianças e famílias. As duas linguagens artísticas serão celebradas por mais de 70 autores, sendo metade composta por mulheres.

• LANÇAMENTO

Será lançado “Quadrinhos sonoros, vol. 1”, releitura em narrativa gráfica de clássicos compostos e/ou interpretados por Ary Barroso, Clube da Esquina, Djonga, Lamparina, Marina Sena e Tianastácia. Vinte quadrinistas, entre eles Ana Paula Côrtes, Alexandre Tso, Maria Jupira, Gilson Ribeiro, Laura Jardim, Val Armanelli, João Belo, Daniel Bretas, Aline Cristine e Sunça, criaram os contos em arte sequencial.

•PARA CRIANÇAS

No Corredor dos Artistas, estarão cerca de 70 autores e ilustradores independentes, permitindo que o público compre diretamente de suas mãos. Fabrício Martins, Laura Jardim, Marilia de Aguiar, Huíolla Ribeiro e Cristiano Seixas já confirmaram presença. A feira também terá programação especial para as crianças, com contação de histórias e oficinas. Adolescentes e adultos vão ganhar estúdio de cosplay, sessão de modelo vivo com cosplayers, mesas de RPG com o grupo RPGirls, board games, jogos digitais e workshops.

• INSTALAÇÃO

“Jardim mineral: O avesso da terra”, instalação inédita de Ana Elisa Murta, ficará em cartaz de 8 de março a 5 de maio, no Museu Mineiro. O trabalho celebra a essência mineral de Minas Gerais e a sabedoria do povo que retira recursos da natureza respeitando limites e ciclos da própria terra. O ambiente será dividido ao meio por duas instalações dependuradas ao centro, com quase 10m de comprimento, que dialogarão com obras menores, em formato quadrado. O percurso pelo “jardim mineral” remete às pinturas rupestres.



• EM CENA

Ator que faz parte da trupe mais admirada pela coluna, Marco Nanini confirmou para março a temporada da peça “Traidor” no Centro Cultural Unimed-BH Minas, em Beagá. Com direção de Gerald Thomas, o texto foi criado sob a influência do mundo pós-pandemia e da inserção da inteligência artificial na vida contemporânea. Sessões nos dias 16 (sábado), às 20h; 17 (domingo), às 19h; e 18 (segunda), às 20h. Classificação: 16 anos.