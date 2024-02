Personagem queridíssima no rádio, no teatro e por onde passar, Kayete vai reunir os amigos para comemorar seus 30 anos de carreira. A festa não será pouca coisa não.

No palco do Cine Theatro Brasil Vallourec, dia 13 de março, ela vai reunir Anderson Profeta, Glauber Cunha, Filomena, Nayla Brizard, Thiago Comédia, Flávio Venturini, Akatu e o DJ Marcelo Loop. O melhor de toda essa festança é o gesto da aniversariante, que vai doar o que for arrecadado para a Santa Casa BH.



PRIMEIRA INDIVIDUAL

Guilherme Dable abre sua primeira individual em Belo Horizonte – "Um rio ao longe canta ao meu ouvido" –, quinta-feira (29/2), às 16h, na Avenida Terra, 274, no Santa Lúcia. O acervo reúne trabalhos realizados desde o ano passado, com desenhos e pinturas em diferentes escalas.

TARDE DE AUTÓGRAFOS

O escritor Vander André Araújo marcou para 9 de março o lançamento de seu terceiro livro, "Sobre mim uma sentença". Para contar a história do personagem negro e suas dificuldades da infância até uma aventura amorosa no exterior, o autor recupera palavras da língua dos negros da Costa, da Tabatinga, recentemente registrada como patrimônio cultural na cidade de Bom Despacho. A obra apresenta ilustrações internas do artista Ismael Nery (1900-1934), Michelle Campos e Diogo Cavalcanti. A produção gráfica e capa foram desenvolvidas pela Editora Ramalhete, de Belo Horizonte, assinadas pelo designer Bruno Brum. A tarde de autógrafos será realizada na Livraria da Rua, na Savassi, das 11h às 14h. Vander também é autor de "Roupa suja de inconfidente" (Editora Ramalhete, 2020) e "Pode durar o tempo de uma música" (Editora Gulliver, 2022).

A PEDIDOS

Após temporada de grande sucesso em Belo Horizonte e atendendo a pedidos do público, o espetáculo “O Profeta” retorna à capital mineira, de sexta a domingo (1, 2 e 3/3), no Teatro Sesiminas. Baseada no livro homônimo de Gibran Khalil Gibran, a obra trata de temas como o amor, filhos, trabalho, alegria, tristeza e morte. “O Profeta” repete a parceria entre a dramaturga Lúcia Helena Galvão e o diretor e encenador Luiz Antônio Rocha, iniciada com a bem-sucedida “Helena Blavatsky, a voz do silêncio”, que retornou a Belo Horizonte, na semana passada

EM PORTUGAL

Na última semana, de 22 a 25 de fevereiro, o projeto Fartura – Gastronomia do Brasil abriu a temporada de 2024 com um evento internacional, em Porto, Portugal. A plataforma foi responsável pela parte gastronômica do maior evento da área no país europeu, o Essência do Vinho. Na ocasião, a chef Bruna Martins serviu um jantar com Antônio Teixeira, do restaurante Vila Foz, que possui uma estrela Michelin.

• PRODUÇÃO FEMININA

Dez de março é o último dia para visitar a mostra "Não sou idêntica a mim mesma: mulheres no acervo do BDMG Cultural". A exposição celebra os 35 anos da instituição a partir do trabalho de mulheres que expuseram na galeria nos últimos cinco anos. Nas 51 obras, a curadoria reforça a diversidade da produção feminina do Brasil. A entrada é gratuita.