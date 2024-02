Passaram-se nove anos desde o primeiro encontro entre a artista sérvia Marina Abramovic e a estilista mineira Sônia Pinto. Elas se conheceram em São Paulo, em 2015, na abertura da mostra “Terra comunal”, no Sesc Pompeia. As duas se reencontraram no início deste mês, quando Marina voltou a São Paulo depois de inaugurar obra no interior de Pernambuco.

“Nossa amizade é de outras vidas. Temos uma afinidade mágica”, revela Sônia à coluna. Na capital paulista, Abramovic deu entrevista para uma revista e não abriu mão de usar roupas criadas pela mineira nas fotos da reportagem.





Sônia Pinto confessa que estava muito nervosa neste novo encontro. “Marina é uma deusa”, comenta, contando que a conversa delas “foi maravilhosa”. A artista aproveitou para visitar a loja de Sônia e comprar algumas peças. Apaixonada pela qualidade do trabalho da estilista, Marina definiu a roupa criada por ela como “armadura do amor”.



EM MOVIMENTO

O teatro reserva grandes momentos para o público. Em “Vocês foram maravilhosos”, monólogo de Marcos Veras, não é diferente. Quem já viu a peça não se esquece da beleza do quadro “Terapia coletiva”, quando o ator convida alguém da plateia para um papo descontraído. Com sorte, o convidado garante boa risadas, enquanto Veras comanda a cena com maestria. A boa notícia é que o festival Teatro em Movimento, com curadoria e coordenação de Tatyana Rubim, levará o espetáculo para Juiz de Fora, no Cine Theatro Central, em 16 de março, às 20h; para Ouro Preto, na Casa da Ópera, em 22 de março, às 20h; e para Itabira, no Centro Cultural Carlos Drummond de Andrade, em 23 de março. Com direção de Leandro Muniz, a peça aborda paternidade, carreira e família, compartilhando histórias engraçadas e emocionantes que Veras viveu ao longo de seus 42 anos de vida e 23 de carreira.

“VERTIGEM DO ESPAÇO”

A fotógrafa Jane Reis marcou para 9 de março a abertura da exposição “Vertigem do espaço” na Livraria da Rua, na Savassi. No acervo, 14 fotos sob curadoria de José Paulo Agrello.

AGENDA

A atriz Denise Fraga é uma das convidadas do seminário que será promovido pelo Sistema Ocemg nesta quarta-feira (28/2), a partir das 9h, no Centro Cultural Unimed BH-Minas, em Belo Horizonte, para lançamento do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC). A atriz fará a palestra “Valores: do que estamos falando”.





RECONHECIMENTO

Amadoria, empresa que há oito anos ocupa uma casa no estilo Art Déco, com muito verde, no Bairro Floresta, conquistou o prêmio Casamentos Awards 2024, na categoria recepção. Em sua nona edição, o evento contou com 72 mil fornecedores registrados no site. O espaço da Amadoria obteve a nota máxima, 5, dada por noivos que utilizaram serviços e/ou produtos da empresa.