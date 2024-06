Nada mais moderno que manter vivas e preservadas as nossas próprias histórias e a memória de nossa sociedade. Este esforço é a marca da “Moderno eternos”, mostra de arte, arquitetura e design que segue até 14 de julho, de terça-feira a domingo, em 42 ambientes do Instituto de Educação de Minas Gerais (Iemg), em BH.

Na criação dos espaços, arquitetos e decoradores valorizaram a importância histórica do prédio. Fã da “Modernos”, a coluna, que passou por lá dias antes da abertura oficial, aponta detalhes delicados e cheios de significado do projeto.

ELO DAS TRADIÇÕES



Laura Raush, que ocupa o pátio do Instituto de Educação, reservou espaço para homenagens emocionantes a professoras e nomes importantes da história mineira, como Carlos Drummond de Andrade, autor do poema “As moças da Escola de Aperfeiçoamento”, o primeiro nome do “Instituto”, como o Iemg é chamado. As mulheres, pela força que tinham na garantia do ensino de qualidade em uma época muito difícil, são a inspiração mais forte para Laura. Nomes de algumas delas, como a educadora Helena Antipoff, compõem o pórtico.

Alunos também são reverenciados pela arquiteta, que usa letras do alfabeto para lembrar os nomes dos estudantes. Laura foi além. O espaço tem duas cerejeiras, uma delas doada por Haruji Miura ao Instituto de Educação.

Haruji Miura, que doou cerejeira ao Instituto de Educação, visitou a mostra "Modernos eternos" Glaucimara Castro/Divulgação

FANFARRA



No ambiente “Há que se cuidar do broto”, Henrique Holfmann faz uma referência muito especial ao Instituto de Educação, por meio da instalação com cerca de 40 objetos pertencentes à fanfarra da escola, que ainda está em atividade e é uma das mais antigas de Minas. “Buscamos homenagear a fanfarra do Iemg, pois a música tem papel fundamental na educação das crianças, possibilitando que elas floresçam e deem frutos no futuro”, diz o arquiteto. Henrique estudou no “Instituto”, admirou a fanfarra, mas reconhece: não tem o menor talento para tocar instrumentos musicais. O arquiteto deve organizar um dos momentos mais legais da “Modernos”: a apresentação da fanfarra, em data a ser anunciada.



“BARQUINHO AMARELO”



Josette Davis, responsável pela exposição, diz que os ambientes estão recheados de peças que pertencem aos acervos do Museu de Educação, o Museu da Escola Professora Ana Maria Casasanta Peixoto, e do próprio Iemg. Quem foi educado no final dos anos 1960 e início dos 1970 voltará no tempo no ambiente de Patrícia Bigonha, do Lipê Design Infantil, o primeiro espaço criado para a meninada na “Modernos Eternos”. Lá está o exemplar intacto de “O barquinho amarelo”, de Ieda Dias da Silva.





Folhear o livro é fazer uma viagem adorável no tempo. “Encontrei na escola peças muito alinhadas com as metodologias pedagógicas nas quais me inspiro – um brinquedo, um papel de parede, um quadro que conta a história do barquinho amarelo que fez parte da alfabetização daquela criança. É um espaço em que a criança consegue construir memórias e, quando for mais velha, resgatar isso”, comenta Josette Davis.