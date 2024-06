Mônica Martelli protagoniza uma das comédias de maior sucesso no país, "Minha vida em Marte", com mais de 350 mil espectadores

O fim de semana começa com o humor de Mônica Martelli, que retorna à capital mineira para temporada da comédia "Minha vida em Marte", que já levou mais de 350 mil pessoas ao teatro e cerca de 5 milhões de espectadores aos cinemas. A curtíssima temporada do monólogo começa nesta sexta e vai até domingo (30/6), no Cine Theatro Brasil Vallourec (Avenida Amazonas, 315 – Centro).

A peça é inspirada nas experiências da atriz, que de forma divertida mostra os desafios vividos por muitas mulheres na tentativa de garantir a sobrevivência conjugal. Com direção de Susana Garcia, irmã de Mônica, a peça estreou em 2017 e inspirou o filme homônimo, no qual a atriz atuou ao lado do amigo Paulo Gustavo (1978-2021). Ingressos, a inteira: R$ 170 (plateia 2A), R$ 140 (plateia 2B) e R$ 110 (plateia 2C), disponíveis apenas para a sessão de sábado (29/6), às 21h, à venda na plataforma Eventim.

Sábado (29/6)

Para os fãs de Rodrigo Simas, sábado, às 21h, é dia de ver o ator no monólogo "Prazer, Hamlet", no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro). Com direção de Ciro Barcelos, a trama é inspirada em Hamlet, um dos textos clássicos de William Shakespeare. O monólogo é o primeiro da carreira do ator, que recentemente esteve no elenco da novela "Renascer", na qual interpretou José Venâncio. A peça tem sessão também no domingo (30/6), às 19h. Inteira: R$ 90 (plateia 2) e R$ 80 (plateia 3). Plateia 1 esgotada para os dois dias. À venda na plataforma Sympla.



Domingo (30/6)

Os ratinhos mais simpáticos e conhecidos do mundo fazem, neste domingo, a despedida da turnê "Disney on ice: Embarque na magia", no Mineirinho (Avenida Abrahão Caram, 1.000 – São Luiz), na Pampulha. Programão para os papais curtirem o fim de semana com as crianças em uma aventura por mares agitados e montanhas cobertas de neve, incluindo uma ponte misteriosa. Os números revelam a grandiosidade do espetáculo. Para que tudo esteja pronto antes de as cortinas se abrirem, são necessárias 20 horas de trabalho, que incluem a montagem de cenários transportados em 13 caminhões.

Não para por aí. Elenco, equipe técnica e staff são transportados em cinco ônibus. Para vestir a turma, foram utilizados 1.200 metros de tecidos transformados em 213 figurinos. No cenário, o maior objeto de cena, a escada de Elsa, de “Frozen”, pesa 318 quilos. O ponto mais alto atinge exatos 8,2 metros. As sessões às 10h, às 14h e às 18h, com preço dos ingressos entre R$ 130 e R$ 410, à venda em https://uhuu.com/

O Menino Maluquinho se mudou para o CCBB-BH, na Praça da Liberdade Leandro Couri/EM/D.A Press



Segunda-feira (1º/7)

Menino Maluquinho é assunto para qualquer dia. Na segunda-feira, então, é uma beleza. Afinal, nada melhor que começar a semana com a simpatia do personagem criado por Ziraldo, que ganha homenagem na exposição “Mundo Zira – Ziraldo interativo”, em cartaz no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450). Maluquinho está lá, claro, entre os personagens da Turma do Pererê, criações inesquecíveis do cartunista mineiro. A mostra, que tem curadoria de Adriana Lins e Daniela Thomas, agrada adultos e crianças. Os ingressos são gratuitos. Menores de 5 anos não precisam apresentá-lo. Retirada na bilheteria local ou no site do CCBB-BH.



Terça-feira (2/7)

É sempre bom ouvir o que os novos músicos têm a oferecer. Nesta terça, a Cefart Big Band, formada por alunos do curso de música do Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado (Cefart), faz duas apresentações, às 20h e às 21h30, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47 – Savassi).

Sob a direção artística e regência de Camilo Christófaro e com a participação dos professores Gustavo Machado e Luis Flávio Aguiar Miranda, a Cefart Big Band apresentará repertório que inclui "Sweet Caroline", de Neil Diamond; "My favorite things", de Richard Rodgers; "Lamento", de Pixinguinha; "All of me", de Seymour Simons Gerald; "Só danço samba"; de Tom Jobim e Vinicius de Moraes; e "Uptown funk", de Bruno Mars. Os ingressos custam R$ 30 (área interna) e R$ 15 (área externa), à venda na plataforma Sympla.



Quarta-feira (3/7)

Recém-inaugurada na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10 – Funcionários), a exposição “BH eclética: A arquitetura de Edgard Nascentes Coelho” é ótima opção para o fim de tarde de quarta-feira, especialmente para quem quiser conhecer um pouco sobre as obras do arquiteto, um dos responsáveis pela construção da capital mineira.

Levam a assinatura dele a Igreja de São José, o coreto da Praça da Liberdade e o prédio do Instituto de Educação de Minas Gerais (Iemg), que este ano recebe a mostra “Modernos eternos BH”. Na Casa Fiat, o público verá fotografias, documentos, desenhos arquitetônicos e cartões-postais originais. A exposição faz parte da programação da “Modernos eternos”. Entrada gratuita.



Quinta-feira (4/7)

Já que falei em “Modernos eternos”, nada mais indicado que recomendar esta mostra de arte, decoração e design no Instituto de Educação. Claro que a visita aos ambientes é obrigatória, mas o melhor, depois de rodar aqueles espaços, é curtir o restaurante no jardim.

Detalhe: para animar a quinta, tem show de Nêga Kelly e DJ Carlo Dee. O acesso é feito pela Avenida Carandaí, 957, Funcionários, entrada lateral do instituto. Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia), à venda na bilheteria local.