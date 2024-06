Eles batem recordes atrás de recordes. O mais recente deles foi no Palácio das Artes, onde reuniram 9 mil pessoas em sete sessões de “Illusion show – Uma jornada mágica”, espetáculo com o qual a dupla roda o mundo em turnê bem-sucedida. Nesta quarta-feira (26/6), os ilusionistas Henry Vargas e Klauss Durães, nascidos em BH, receberam o Diploma de Honra ao Mérito, em cerimônia especial na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

A dupla é recordista mundial depois de ficar quatro horas levitando na Avenida Paulista, em São Paulo. No final de 2023, os dois conquistaram o prêmio mais importante da mágica no mundo: o Les Mandrake D’or, em Paris.



• TRINTONA



No ano de suas três décadas, a Companhia de Dança Deborah Colker fará turnê com o espetáculo “Sagração”, livre adaptação de “A sagração da primavera”, de Igor Stravinsky. Na versão concebida e dirigida por Colker, a música composta pelo músico russo encontra ritmos brasileiros num espetáculo inspirado por visões ancestrais sobre a origem do mundo. “Sagração” estreou no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, o espetáculo será apresentado dentro da programação do Palco Instituto Unimed-BH, em 31 de agosto, às 21h, e em 1º de setembro, às 19h, no Grande Teatro do Sesc Palladium.

• SUITE GLÓRIA



A cada visita à “Modernos eternos BH”, o público fica encantado ao descobrir detalhes da mostra que está em cartaz no Instituto de Educação. Este ano, uma das novidades é que um hotel sirva, pela primeira vez, de inspiração arquitetônica para um dos espaços do evento. De autoria do arquiteto Fernando César, a Suíte Glória é homenagem ao tradicional e renomado Hotel Glória de Caxambu (Sul de Minas). O espaço faz a fusão entre a arquitetura clássica e a decoração contemporânea. A mostra, que tem 42 ambientes assinados por 46 profissionais, ficará aberta até 14 de julho.



• MENU DO QUEIJO



A Plataforma Fartura – Gastronomia do Brasil realizou ação na Embaixada do Brasil na França com o objetivo de promover a cultura, a gastronomia e o turismo de Minas Gerais. Na ocasião, estiveram presentes o embaixador do Brasil na França, Ricardo Neiva Tavares; o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões; a primeira-dama, Christiana Renault; a diretora de Comunicação da Cemig, Cristiana Kumaira; o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira; o presidente da Emater, Otávio Maia; o presidente da CDL-BH e do Conselho Deliberativo do Sebrae, Marcelo de Sousa e Silva; a embaixadora Paula Alves de Souza, delegada permanente junto à Unesco na França; e o diretor da Plataforma Fartura, Rodrigo Ferraz.

O chef Henrique Gilberto serviu o menu do queijo mineiro, com oito tempos, apresentando o ingrediente em diferentes versões e harmonizado com vinhos de Minas.



• PARA A GAROTADA



Etiene Medeiros, considerada a melhor nadadora da história do país e medalhista panamericana e mundial, e Amorinha, ganhador do troféu inspiração do ano em 2023 pelo STU Awards, são convidados especiais de A Liga Esportiva Nescau. O maior campeonato poliesportivo estudantil do país, pioneiro em unir modalidades adaptadas e não adaptadas em um só lugar para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, será realizado sábado (29/7), das 9h às 17h, no AABB, no Bairro das Graças. O evento, com entrada franca, com mais de 10 práticas esportivas, entre modalidades, oficinas e desafios.