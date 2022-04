'Cura' revela jornada da coreógrafa Deborah Colker frente à vida e à morte

Novo espetáculo de Deborah Colker, “Cura”, que chega a Belo Horizonte para apresentações neste sábado (30/4) e domingo (1º/5), no Grande Teatro do Sesc Palladium, trata de buscas e de passagens. A coreógrafa assente que é a criação mais íntima e pessoal de sua trajetória, porque parte da doença genética de seu neto Theo – condição rara chamada epidermólise bolhosa –, mas se abre para o mundo ao conectar diversos elementos e propor pontes entre a ciência e a religião.





FÉ “A ciência se tornou uma parceira nesses últimos 12 anos, só que eu precisava entrar em contato com outros saberes, que podem ser relacionados com a cultura, com a religião, enfim, ligados à fé. Fui em busca dessas histórias, desse conhecimento, desses textos. Comecei a entender que você pode não ter a cura física, mas tem a emocional, a intelectual ou a espiritual”, diz.





Esse entendimento chegou em 2018, sob a forma de conceito norteador do espetáculo, com a morte do físico britânico Stephen Hawking, aos 76 anos. Ele foi diagnosticado com ELA (esclerose lateral amiotrófica) quando tinha 20 – deram-lhe, à época, mais três anos de vida. No entanto, Hawking viveu mais de meio século depois da “sentença”.





“Ele encontrou a cura do que não tem cura. Stephen está aí, é um exemplo. A vida para ele teria acabado em três anos, a partir do diagnóstico, mas ele não só sobreviveu como se reinventou”, destaca Deborah. A partir desse fio condutor, ela somou ao conceito do espetáculo outros elementos e personagens, como o neto Theo e Obaluaê, orixá da doença e da cura.





“Ele é o personagem que representa a cura e a doença, porque uma só existe com a outra, assim como o grito com o silêncio ou a morte com a vida. As coisas são assim. Ele é o orixá rejeitado por sua mãe, Nanã, que o acha horroroso porque nasceu cheio de feridas. Iemanjá o acha lindo e vai amamentá-lo; o leite que escorre pelo corpo dele forma as espumas do mar.”









''Quando lhe perguntei o que é curar, ele (Nilton Bonder) me falou que a grande cura é a morte. A potência da vida é a morte, é o motor para tudo o que se constrói a cada dia. Fui por esse caminho'' Deborah Colker, coreógrafa



Obaluaê motivou o convite a Carlinhos Brown, que compôs praticamente toda a trilha do espetáculo. A forma como a música se apresenta em “Cura”, cantada pelos bailarinos, é algo inaugural na trajetória de Deborah. “Foi uma coisa muito diferente para mim, porque Carlinhos Brown compôs e cantou, e nunca tinha coreografado nada com uma canção”, ressalta.





Uma viagem a Moçambique forneceu outros elementos, que foram incorporados à dramaturgia do rabino Nilton Bonder e acabaram no desfecho luminoso que a narrativa coreográfica alcança depois de percorrer um caminho que fala de dor.





“Em Moçambique, encontrei a alegria; todo mundo lá canta e dança. Claro que é um lugar com muita miséria, com condições indignas de vida, mas existe ali uma força de viver. Isso de cantar e dançar você vê todo mundo fazendo em todos os lugares por lá”, aponta.

Confira minidocumentário sobre o processo de criação de "Cura":

SURRA





Nilton Bonder foi muito importante nesse processo, afirma a coreógrafa. “Quando lhe perguntei o que é curar, ele me falou que a grande cura é a morte. A potência da vida é a morte, é o motor para tudo o que se constrói a cada dia. Fui por esse caminho”, revela Deborah.





“CURA”

Com Cia. de Dança Deborah Colker. Neste sábado (30/4), às 21h, e domingo (1º/5), às 19h. Grande Teatro do Sesc Palladium, Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro. Plateia 1: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia). Plateia 2: R$ 130 e R$ 65. Plateia 3: R$ 50 e R$ 25

Colocar bailarinos para cantar não foi tarefa simples. “Foi uma surra, porque uma coisa é você fazer musical, onde todo mundo em cena está indo para dançar e cantar. Outra é aplicar essa dinâmica a uma companhia de dança contemporânea que nunca fez isso. Além do português, eles cantam em dialetos africanos e hebraico”, aponta.