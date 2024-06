No centenário de nascimento de Jair Leonardo Lopes (1914-2016), a memória do professor será reverenciada com homenagem na UFMG, que vai inaugurar, em 9 de julho, busto na Faculdade de Direito. Mineiro de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, o jurista presidiu a Seccional Mineira da OAB e foi, por duas vezes, integrante da magistratura, como juiz municipal em Diamantina e desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), compondo o quinto constitucional destinado aos advogados. Também foi professor titular de direito penal na Faculdade de Direito da UFMG.



ÚLTIMA SUSTENTAÇÃO

Jair Leonardo participou de comissões de juristas encarregadas de reformar a legislação penal brasileira e atuou em bancas examinadoras de concursos para o magistério de direito penal em todo o Brasil. Advogou até os 92 anos, somando quase sete décadas de profissão. Fez sua última sustentação oral no TJMG em 5 de abril de 2016 e morreu pouco depois, em maio. Deixou a viúva Gecíola, que tem 92 anos, e os filhos Márcio, engenheiro; Marcelo, advogado; Maurício, tabelião; Marly, serventuária; e Márcia, médica.



CASA ROSADA

A boa-nova da semana é que Belo Horizonte ganha mais um espaço cultural. Na sexta-feira (5/7), a Gasmig e o Minas Tênis Clube (MTC) apresentam, em evento para convidados, a Casa Rosada Gasmig Minas, que funcionará na Rua da Bahia, 2.425, em frente ao MTC. O imóvel foi tombado pelo Patrimônio Municipal há 22 anos e está inserido no Conjunto Urbano Rua da Bahia e Adjacências. Cedido por 20 anos, o espaço será a extensão do Centro Cultural Unimed-BH Minas.



SOS RIO GRANDE DO SUL

As ações em benefício do Rio Grande Sul não podem parar. Na terça-feira (2/7), os chefs Jérôme Dardillaceroberta?? Sudbrack comandam no Marine, o estrelado restaurante do Fairmont Rio, jantar com renda destinada à instituição Pão dos Pobres, que auxilia as vítimas das enchentes gaúchas. Estão confirmadas as presenças de Flávia Quaresma, Luanna Malheiros – do MGallery?(Térèze), em Santa Teresa –, Elia Schramm, Gonzalo Vidal, Rafael Brito Pereira e Menandro Rodrigues.



DIREITO

Gustavo Lanna é o novo head na área tributária da GVM Advogados. Professor da pós-graduação de gestão de tributos das Faculdades Newton Paiva e de várias disciplinas na pós-graduação em direito tributário, direito público e gestão de tributos do Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, Lanna acumula experiência de mais de 21 anos no gerenciamento de processos administrativos e judiciais.