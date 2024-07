O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, é um dos maiores monumentos culturais do mundo. Tanto que a Unesco o classifica como Patrimônio Cultural da Humanidade. O que pouco sabemos são as origens do santuário, como tudo começou. A história será resgatada na temporada da ópera "Devoção", que conta a história de Feliciano Mendes, imigrante português nas Minas do século 18 e sua promessa de construir uma igreja que viria a ser o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. A 95ª ópera do Palácio das Artes, com pré-estreia em 13 de julho, na cidade histórica, e sessões a partir do dia 19, no Palácio das Artes, envolve cerca de 600 pessoas.

Em cena, mais de 200 artistas usam 230 figurinos e 500 adereços. Dezoito elementos cênicos, alguns de grandes dimensões, compõem quatro diferentes cenários da ópera, em dois atos. A produção tem música composta por João Guilherme Ripper, libreto assinado por André Cardoso, direção musical de Ligia Amadio e concepção e direção cênicas a cargo de Ronaldo Zero. Participam da montagem a Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico de Minas Gerais, a Cia de Dança Palácio das Artes e o Coral Cidade dos Profetas.



SOLISTA PORTUGUESA



O elenco reúne Matheus Pompeu (tenor), Johnny França (barítono), Sávio Sperandio (baixo), Barbara Brasil (mezzosoprano) e a convidada internacional, a portuguesa Carla Caramujo (soprano). A solista atuou em importantes óperas ao redor do mundo, como “Messias” (Händel), “Requiem” (Brahms), “Missas dó menor, Requiem e Vesperae solennes” (Mozart), “Sinfonia 9” (Beethoven), “Gloria” (Poulenc), “Paixão S. João” (Bach), “Elijah” (Mendelssohn), “Die schöpfung” (Haydn) e “Carmina Burana, Stabat mater” (Haydn e Pergolesi).



MEMÓRIA



Seis anos depois de sua mais recente apresentação em teatro, a atriz Isabel Teixeira retorna ao monólogo “Jandira – Em busca do bonde perdido”, texto inédito da atriz e dramaturga Jandira Martini, que morreu em janeiro deste ano, com reflexões sobre a finitude após o diagnóstico de câncer. A direção é de Marcos Caruso, amigo e parceiro da autora por mais de 40 anos. Em Belo Horizonte, serão duas apresentações, em 3 e 4 de agosto, no Teatro do Centro Cultural Unimed–BH Minas.

NA ESTRADA



Ivan Montenegro e sua filha, Isabela Montenegro, levam os amigos para a Livraria da Rua, na Savassi, onde comemoram o lançamento do livro “A estrada dos girassóis: Aventuras de pai e filha numa motocicleta” (Editora Miguilim, 236 páginas). A obra é resultado de viagem dos dois por 300 mil quilômetros, ao longo de 10 anos, passando por 30 países entre América do Sul e Europa. A sessão de autógrafos neste sábado (6/7) começa às 12h.



EM FAMÍLIA



Em sua reta final, a turnê "Pra gente acordar", de Os Gilsons, fará única apresentação no BeFly Hall, em 24 de agosto. O trio é formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil. No show, participação especial de Jota.pê, paulistano, violonista e compositor, parceiro do grupo na música “Feito a maré”.

NO RIO



O diretor criativo e fundador da marca Amarante do Brasil, Eduardo Amarante, recebeu a Medalha

do Mérito Pedro Ernesto, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Homenagem por quase duas

décadas dedicadas por ele ao mercado da moda.