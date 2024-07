"O relógio do juízo final", filmado na Creche Crescer Sorrindo, conta a história do plano diabólico de um faxineiro que ameaça o planeta

Trinta crianças estrelam dois curtas-metragens rodados no Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte. “O gigante do Terrão” e “O relógio do juízo final” estreiam nesta segunda-feira (8/7), na própria comunidade, com sessões até quarta-feira (10/7).



Os roteiros foram concebidos exclusivamente para os artistas mirins, de 7 a 12 anos, pela Urucum Produções, que promoveu oficinas de atuação no Morro das Pedras, ministradas pelo ator e diretor Júlio de Souza em parceria com Marinho Antunes.



“Foi uma experiência nova para mim. Ano passado, dei oficina em parceria com a ONG É Tudo Nosso, que atua no Morro das Pedras. Formamos a turma e preparamos as crianças, criando cenas e pensando em histórias próprias para elas”, conta o ator e diretor.

Ruas do Morro das Pedras são cenário dos curtas protagonizados pelas crianças da comunidade Urucum Produções/divulgação

O curta “O gigante do Terrão” se passa no Mirante do Terrão, onde a criançada enfrenta o monstro que ameaça o espaço de lazer delas.

Já “O relógio do juízo final”, filmado na Creche Crescer Sorrindo, conta a história do plano catastrófico de um faxineiro que põe a humanidade em risco.



O monstro de “O gigante do Terrão” é interpretado por Diego Gamarra, ator circense que mora no Morro das Pedras. Do alto de pernas de pau, a criatura invade o mirante e a meninada se mobiliza para expulsá-la de lá. “A essência do filme é valorizar os espaços onde as crianças possam brincar”, explica o diretor.



“Gravamos o segundo curta na creche que atende mais crianças na região. 'O relógio do juízo final' trabalha a ideia da ciência, mostrando que a humanidade vai pagar pela falta de respeito e de cuidado com o planeta”, diz Júlio de Souza.

Cada ator mirim teve o seu momento de destaque nos curtas. “O acesso ao conhecimento, à arte e à cultura contribui para que as crianças, quando estiverem mais velhas, pensem: ‘Quero fazer teatro, quero fazer cinema, tive uma experiência, vou buscar uma escola’. Se você abrir uma porta, dá possibilidades a elas”, afirma o diretor.



“É disso que a gente precisa no país: oferecer oportunidades”, defende. “Nosso projeto visa democratizar o cinema no sentido de permitir que todos que não têm acesso a ele possam participar, atuar e produzir”, conclui Júlio de Souza.

Em data a ser definida, os dois curtas-metragens serão disponibilizados no canal da Urucum Produções no YouTube.





“O GIGANTE DO TERRÃO” E “O RELÓGIO DO JUÍZO FINAL”

Sessões nesta segunda-feira (8/7), às 18h30, na Rua Marcelo de Araújo Braga, Morro das Pedras; na terça (9/7), às 18h30, na Associação de Educação e Cultura Flor do Cascalho (Rua Marco Antônio, 250, Morro do Cascalho); e na quarta (10/7), às 18h30, na Creche Crescer Sorrindo (Rua Peperi, 975, Nova Granada).

