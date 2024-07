Laura Castro estreia no "CaveCast" em 30 de julho, um dia após a exibição do primeiro capítulo de "A caverna encantada" no SBT/Alterosa

A cantora, atriz e dubladora Laura Castro, de 21 anos, é a nova contratada da emissora de Silvio Santos. Ao lado de Nicholas Torres, conhecido por ter interpretado Jaime Palilo no remake da novela “Carrossel”, a artista vai apresentar o “CaveCast”, podcast da novela infantojuvenil “A caverna encantada”, que estreia no SBT/Alterosa em 29 de julho, às 20h45.





O “CaveCast”, que vai entrevistar o elenco e comentar bastidores e capítulos de “A caverna encantada”, ficará disponível no canal da TV Zyn no YouTube. O esquenta para a estreia oficial será disponibilizado em 23 de julho.

Na gravação do episódio especial, feita na cidade cenográfica da novela, Ana Zimerman – apresentadora do “Queijo com goiabada” (podcast de “A infância de Romeu e Julieta”) junto com Nicholas Torres – passou o bastão para Laura Castro.

A estreia oficial do “CaveCast”, com nova identidade visual e novo cenário, será em 30 de julho, um dia depois de a novela de Iris Abravanel desembarcar no SBT/Alterosa. O entrevistado do primeiro episódio é o ator Elam Lima, que interpreta Paulo, pai da protagonista Anna (Mel Summers), de 8 anos. No programa, o ator vai falar sobre os bastidores de “A caverna encantada”.

Ouça Laura Castro dublando Ariel em "A pequena sereia":



“Fiquei muito feliz pelo SBT me chamar para fazer parte dessa família, parte dessa história”, declarou Laura Castro no material de divulgação enviado à imprensa.



“Este é o meu primeiro trabalho como apresentadora, estou iniciando uma nova frente em minha carreira”, acrescentou.



Dublagem

Laura coleciona trabalhos notáveis na dublagem. Para os estúdios Disney, ela deu voz às personagens Mae e Osha da série “The acolyte”, produção do mesmo universo de “Star Wars”, e à princesa Ariel do longa live-action “A Pequena Sereia”, de 2023.



Na Netflix, dublou a Rainha Charlotte na série homônima derivada de “Bridgerton”, produção que alcançou sucesso mundial.

Na música, Laura Castro ficou conhecida pela participação no “Programa Raul Gil”, também no SBT/Alterosa, em 2013. Ela atuou nos musicais “Castelo Rá-Tim-Bum – O musical” e “A megera domada”. Em 2017, participou do “The voice kids” (Globo). Ao lado das então colegas de competição, Bia Torres e Giulia Nassa, Laura faz parte do grupo musical BFF Girls desde 2019.

Giulia Nassa, inclusive, integra o elenco de “A caverna encantada”. Na trama, interpreta Cristina, funcionária de um pet shop.

“É muito legal eu e a Giu estarmos envolvidas, de certa forma, no mesmo projeto. Foi 100% coincidência, porque a gente não sabia, não foi nada combinado. Foi coisa da vida”, comentou a nova apresentadora.

“Com certeza, vamos nos encontrar nos bastidores do SBT e trazer conteúdos incríveis”, prometeu.



A união dos conteúdos disponíveis na televisão aberta e nas redes sociais é uma aposta da emissora de Silvio Santos para cativar o público jovem.



Recentemente, o SBT oficializou a contratação de 43 influenciadores digitais como “embaixadores” do canal nas plataformas digitais. Juntos, eles somam 310 milhões de seguidores no Instagram, YouTube e TikTok.



Gravações em Minas

A novela “A caverna encantada", dirigida por Ricardo Mantoanelli, substituirá “A infância de Romeu e Julieta”, que continuará a ser exibida por mais algumas semanas em conjunto com o folhetim inédito no SBT/Alterosa.

Na trama, a pequena Anna (Mel Summers) vive com o pai, Paulo (Elam), no Norte de Minas. Médico e missionário, Paulo recebe missão perigosa que o impossibilita de levar Anna consigo. Durante sua ausência, a menina é matriculada no colégio interno Rosa dos Ventos, um lugar cheio de mistérios, amigos e inimigos.

“Apresentar o 'CaveCast' vai ser uma experiência desafiadora, mas também muito especial. Estou feliz em fazer parte disso, ainda mais com o Nicholas Torres, que é tão querido. Tenho certeza de que será uma jornada incrível”, destacou Laura Castro.

Tal pai, tal filha

Laura Portiolli, de 22 anos, filha do apresentador Celso Portiolli, estreou no SBT PodNight, sessão de podcasts que o SBT/Alterosa exibe em suas madrugadas, às 2h, logo após o programa “Operação Mesquita”.

O 'PodC Mais', que já era disponibilizado no YouTube desde 2023, agora também será apresentado semanalmente no canal de Silvio Santos. Em seu episódio de estreia na TV, na última sexta (5/7), Laura entrevistou o próprio pai. O programa também fica disponível no YouTube.

