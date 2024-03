Mel Summers será Anna, menina à procura do pai desaparecido, na próxima novela infantojuvenil do SBT/Alterosa

Mais novidades vêm por aí no SBT/Alterosa. “A infância de Romeu e Julieta”, telenovela infantil que estreou em maio de 2023, está chegando ao fim e a emissora já prepara a substituta.



Com estreia prevista para o segundo semestre, “A caverna encantada”, também escrita por Íris Abravanel, tem seu início ambientado no Norte de Minas Gerais, onde moram a garota Anna, papel da atriz mirim Mel Summers, e o pai, Paulo, médico missionário, que será interpretado por Miguel Coelho.



A vida dos dois muda totalmente quando o médico é convocado para uma perigosa missão. A menina, que não pode acompanhar o pai, é mandada para um colégio interno no interior de São Paulo, onde terá de conviver com crianças bem diferentes dela.



Paulo promete voltar no dia do aniversário da filha, mas desaparece sem explicação. Isso faz com que a menina embarque em uma jornada inesperada, que a leva a se deparar com segredos envolvendo o colégio, além de descobertas a respeito de sua família e sobre ela mesma.



O projeto foi apresentado na última segunda-feira (11/3) na sede do SBT, em São Paulo, durante reunião da equipe técnica com o elenco. O diretor-geral Ricardo Mantoanelli detalhou o enredo, a linguagem, o cenário e figurino da nova atração.



“‘A caverna encantada’ segue a fórmula que as crianças amam: aventura, travessura e diversão dentro de um misterioso colégio interno”, afirmou Mantoanelli. “Estamos muito empolgados com o que criamos até aqui, e a chegada do elenco traz ainda mais brilho para esta fase de pré-produção”, comentou ele, no material de divulgação enviado à imprensa pelo SBT.

Elenco infantil terá destaque em "A caverna encantada", novela que vai substituir "A infância de Romeu e Julieta" Lourival Ribeiro/SBT

Menina-prodígio

A estrelinha de “A caverna encantada” é Mel Summers, de 7 anos, revelada em “Gênesis”, novela da Record, na qual interpretava a princesa Tani do Egito. Recentemente, a atriz mirim chamou a atenção ao participar do primeiro capítulo de “Família é tudo”, que acaba de estrear na Globo, como a pequena Vênus, interpretada na fase adulta por Nathalia Dill.

Leia também: Conheça Juan Queiroz, mineiro batalhador que faz Pitoco em 'Renascer'





O elenco conta com Luiza Tomé e Rosi Campos, nomes experientes que se juntarão aos jovens atores estreantes.



Rosi Campos deixou a Globo em 2022, depois de 17 anos de contrato. A atriz, de 69 anos, tem longa carreira na televisão, teatro e cinema. Fez fama como a Mamuska, matriarca excêntrica da novela “Da cor do pecado”, exibida em 2004. Também é conhecida por seu elogiado trabalho como a Bruxa Morgana de “Castelo Rá-Tim-Bum” (1994-1997), programa infantojuvenil da TV Cultura.



Luiza Tomé trabalhou em várias telenovelas da Globo – entre elas, “Tieta”, “Pedra sobre pedra”, “Fera ferida” e “A indomada”, sucessos na década de 1990. Chega ao SBT depois de participar mais recentemente de programas como “Dança dos famosos”, na emissora carioca.



O ator Miguel Coelho, que viverá Paulo, fez “Malhação: Viva a diferença” e “Espelho da vida”, na Globo. Recentemente, integrou o elenco da Record – atuou nas novelas “Gênesis”, “Amor sem igual” e “Reis”.



A escalação dos atores de “A caverna encantada” coube a Cibele Santa Cruz e Júnior Prado em parceria com Ariel Moshe, diretor de elenco do SBT. Além de Mel Summers, a novela contará com os garotos Diego Laumar, Wallentina Bomfim, Sofia Fornazari, Manu Bistene, Juju Teófilo, Mari Yumi, Juju Penido, Bernardo Schroeder, Lucca Almeida, Bernardo Prado, Gabriel Avellar, Theo Radicchi, Victor Lima e Guilherme Tavares.



O time dos adultos vai reunir Isabela Souza, Andrey Lopes, Thay Bergamim, Giu Nassa, Pamella Machado, Clarice Niskier, Phil Miler, Arthur Kohl, Ariane Souza, Henrique Sganzerla, Magali Biff e Theo Werneck, além de Rosi Campos, Luiza Tomé e Miguel Coelho.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria