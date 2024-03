Zine Tseng faz o papel da jovem astrofísica chinesa Ye Wenjie, envolvida com fenômenos paranormais que intrigam os cientistas. Enredo foi criado durante a pandemia

Os criadores de “Game of thrones”, David Benioff e D. B. Weiss, aventuram-se na ficção científica na aguardada série “O problema dos 3 corpos”, que estreia mundialmente na próxima quinta-feira (21/3), na Netflix, com o propósito de se se tornar o fenômeno televisivo do ano.

Baseada em um romance de grande sucesso, a história começa quando a astrofísica chinesa Ye Wenjie (vivida pela atriz Zine Tseng, na juventude, e Rosalind Chao, na maturidade) toma decisão radical nos anos 1960 que repercute no presente, envolvendo fenômenos paranormais que jovens cientistas tentarão compreender.





A trama dos criadores de “Game of thrones”, que se associaram ao produtor Alexander Woo, adapta livremente a trilogia do escritor chinês Cixin Liu, publicada a partir de 2008 e já levada à televisão na China.

O título faz referência a um problema da mecânica celeste – o enredo do seriado, com oito episódios na primeira temporada, é cientificamente verossímil. Os autores e produtores de “Game of thrones” foram contratados a preço de ouro pela Netflix.



Novos desafios

“Criar ‘Game of thrones’ foi a melhor experiência de nossas vidas, mas depois de 10 anos vivendo nesse mundo de ficção, precisávamos de um projeto com novos desafios em todos os níveis, como é o caso dessa história”, afirma D.B. Weiss na apresentação da série.

O enredo navega entre diferentes épocas, lugares e protagonistas. “É a história de uma ameaça iminente, mas está totalmente ligada a um grupo de personagens e centrada neles”, destaca David Benioff.





O elenco traz três dos principais atores de “Game of thrones”. O britânico John Bradley interpreta um dos cinco cientistas de Oxford, o mais rebelde; Liam Cunningham é o chefe de uma agência de inteligência; e Jonathan Pryce faz o papel de um magnata do petróleo. Ao lado deles estão Jovan Adepo, Jess Hong, Eiza González, Alex Sharp e Benedict Wong.

As filmagens, que duraram nove meses a partir de novembro de 2021, ocorreram em estúdios na cidade inglesa de Shepperton, em vários locais na Inglaterra, na espanhola Badajoz, na sede nova-iorquina da ONU e em Cabo Canaveral, na Flórida.

Cenas na China, durante a Revolução Cultural ou na vida moderna, misturam-se a sequências de realidade virtual, uma dos desafios mais complexos da produção.

Benioff, Weiss e Woo trabalharam nesse projeto durante a crise da COVID-19. “Entre a mudança climática e a pandemia, vimos como as pessoas reagem de maneira diferente diante da perspectiva de uma ameaça global”, comenta Weiss. “Em ‘O problema dos 3 corpos’, vemos uma gama de reações semelhantes, que ressoam em muitos de nós”, conclui.

“O PROBLEMA DOS 3 CORPOS”

Série de David Benioff e D. B. Weiss. Primeira temporada, com oito episódios. Estreia quinta-feira (21/3), na plataforma Netflix.