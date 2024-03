Morreu aos 68 anos o montanhista e cineasta de aventura David Breashears. O alpinista foi o primeiro americano a chegar ao cume do Monte Everest mais de uma vez. A morte dele foi confirmada por amigos próximos e familiares ao jornal Outside USA. Segundo eles, Breashears morreu na quinta-feira (14/3) de causas naturais.

“É com grande tristeza que compartilhamos a notícia de que nosso amado David faleceu (de causas naturais) esta manhã. Ele era um irmão, pai, amigo, colega e um defensor atencioso e apaixonado da aventura, exploração e da saúde de nosso planeta. Estamos desolados por esta perda e pedimos respeitosamente privacidade neste momento difícil", diz nota da família ao jornal.

Breashears transmitiu as primeiras imagens de televisão ao vivo do cume do Monte Everest, em 1983. Dois anos depois ele voltou a escalar a montanha.

Ele foi responsável por filmes como "Everest", filmado em IMAX em 1998. Ele ainda trabalhou nos filmes de Hollywood "Cliffhanger" em 1993 e "Sete Anos no Tibet" em 1997. E também foi autor de vários livros, incluindo uma autobiografia, "High Exposure: An Enduring Passion for Everest and Unforgiving Places" (1999).