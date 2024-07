“Curta circuito”, tradicional mostra de cinema de BH, traz este ano seleção especial de curtas e longas-metragens dirigidos por mulheres no período entre 1960 e 1980. Com o tema “Transgressoras brasileiras do cinema” e equipe quase totalmente feminina – incluindo a diretora Daniela Fernandes, a curadora Lorenna Montenegro e críticas de cinema –, o evento homenageia Tizuka Yamasaki, Norma Bengell e Lenita Perroy, entre outras. “O que os homens censuraram lá atrás, hoje aclamamos nas telas de cinema”, afirma Daniela Fernandes.









A programação estreia em 16 de julho, às 19h, com a exibição de “Parahyba, mulher macho” (1983), que traz a história de Anayde Beiriz, professora e poetisa paraibana vista por muitos como precursora do feminismo no país. O longa é dirigido por Tizuka Yamasaki, nome por trás de grandes sucessos do cinema nacional. Após a sessão, a diretora participará de bate-papo com a plateia ao lado da crítica Alcilene Cavalcante.

“Curta circuito” chega com novidades. A partir desta edição, a mostra funcionará no esquema de curadoria convidada, chamando a cada ano um parceiro diferente, que será responsável pela seleção de filmes e recorte temático. Quem assina a curadoria agora é a crítica Lorenna Montenegro, roteirista, jornalista, professora da Academia Internacional de Cinema e votante internacional do Globo de Ouro.

NA INTERNET



A 24ª edição da “Curta circuito” será realizada no Cine Humberto Mauro até 15 de outubro, com sessões seguidas de bate-papos com grandes nomes do cinema nacional. Um recorte da programação também ficará em cartaz nas cidades mineiras de Araçuaí e Montes Claros. A entrada é gratuita. Mais informações no site www.curtacircuito.com.br



INCLUSÃO



Nas férias de julho, o CCBB Educativo – Territórios e Saberes amplia sua programação com ações lúdicas, pensadas para os mais diversos públicos. Bebês de colo, crianças maiores, pais, cuidadores, adultos, idosos, cadeirantes, pessoas autistas, cegas e surdas terão lugar especial na agenda gratuita, que ganha horários extras entre os dias 15 e 31. Visitantes poderão escolher entre laboratórios criativos, visitas sensoriais que exploram vários sentidos além da visão, contação de histórias e espetáculos unindo literatura, teatro e música. Atividades foram pensadas para várias idades e necessidades com o objetivo de valorizar a diversidade e promover reflexões sobre temas importantes, mas sem abrir mão do caráter lúdico. A programação completa está disponível em ccbb.com.br/ccbb-educativo/

NA ACADEMIA



Em solenidade prestigiada na sede da Academia Mineira de Letras (AML), na última sexta-feira (5/7), o cientista e professor Paulo Beirão foi empossado na cadeira 34, sucedendo a Orlando Vaz. Juscelino Kubitschek, Afonso Arinos de Melo Franco e Gerson Boson foram outros ocupantes desta cadeira. A presidente da Academia Nacional de Medicina, a mineira Eliete Bouskela (primeira mulher a presidir a entidade criada em 1829), veio do Rio de Janeiro especialmente para o evento. Beirão recebeu o diploma da acadêmica Conceição Evaristo e Amílcar Martins lhe entregou o distintivo. O discurso de recepção ficou a cargo do acadêmico Rogério Faria Tavares.