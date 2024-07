Sexta-feira (12/7)



Começar o fim de semana conhecendo endereços na cidade é sempre bom. Nesta sexta, no Centro Cultural Idea, que funciona há nove anos no casarão histórico de 1910 onde morou o escritor Cyro dos Anjos (Rua Bernardo Guimarães, 1.200, Funcionários), Acir Antão apresenta serestas brasileiras.



O repertório dele vai de Chiquinha Gonzaga a Vinicius de Moraes. Às 19h30, na Sala Nélida Piñon, com capacidade para 67 pessoas. Ingressos: R$ 30,à venda na plataforma Sympla. Acir Antão é radialista conhecido em BH, apaixonado pela música popular.



Sábado (13/7)

Sábado é o segundo dia do projeto Jardim Sonoro, primeiro festival de música do Instituto Inhotim, em Brumadinho. Paulinho da Viola, o Príncipe do Samba, é a grande atração do dia, às 15h, no Palco Magic Square. Ballaké Sissoko e Vincent Segal (violoncelo) se apresentarão às 11h, no Palco True Rouge; Joshua Abrams e Natural Information Society, às 13h, no Palco Tamboril. Fechando o dia, tem Kalaf Epalanga no Palco Magic Square. Domingo, às 11h, será a vez de Kham Meslien (contrabaixo solo), no Palco True Rouge, seguido de Sambas do Absurdo, projeto de Juçara Marçal, Gui Amabis, Rodrigo Campos e Regis Damasceno, às 13h, no Palco Tamboril. Às 15h, Aguidavi do Jêje sobe ao Palco Magic Square. Ingressos têm o preço da entrada no Inhotim: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na Sympla.







Domingo (14/7)

Para quem procura novidades, domingo é o dia. O humorista Nando Viana, sucesso do programa “A culpa é do Cabral”, faz única apresentação no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro) com o inédito “Como faz pra ficar aqui?”. Em 2023, o gaúcho levou 150 shows a clubes de comédia e teatros de 47 cidades. O prazer do humorista pelo gênero vem da infância. Na escola, já divertia os colegas com suas piadas. Pensou em fazer curso de artes cênicas, mas acabou se formando em publicidade. Nando seguiu no mercado da propaganda até descobrir o stand-up – e lá se vão quase 15 anos de sucesso. O show começa às 18h, com ingressos de R$ 80 a R$ 35, que podem ser adquiridos na plataforma Evetim. Informações sobre o artista em https://nandoviana.com.br/



Segunda-feira (15/7)

Início da semana, férias. Hora de colocar a criançada para se divertir no teatro. “Makeda – A rainha da Arábia Feliz”, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), conta a história da princesa africana que se transformou na rainha de Sabá. No elenco, Ella Fernandes, Graciana Valladares, Lucas da Purificação e Thiago Justino. Direção musical de Maira Freitas e direção de produção de Bruno Mariozz. Com direção e dramaturgia de Allex Miranda, a peça mostra como usar o poder da imaginação para viajar por universos imaginários. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site ccbb.com.br/bh e na bilheteria do CCBB-BH.



Terça-feira (16/7)

Depois de participar da temporada do Grupo Corpo com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na semana passada, o percussionista Paulo Santos (ex-Uakti) volta à cena. Na terça-feira, ele, o pianista Benjamim Taubkin e Chieko Donke (voz, rabeca e violoncelo) apresentam o show “Música para tecer estórias” no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). No repertório, composições de Benjamim, de Chieko e criações coletivas. A casa abre às 19h, com primeiro set às 20h e o segundo às 21h30. Ingressos custam R$ 30 (área interna) e R$ 20 (área externa).

Exposição sobre a cadelinha Pimpa, criação do italiano Altan, está em cartaz na Casa Fiat Vitor Coelho/divulgação



Quarta-feira (17/7)

Férias rimam com diversão. Papais e mamães podem levar a garotada para conhecer Pimpa. A cachorrinha italiana com bolinhas vermelhas sai dos quadrinhos, livros e séries para sua primeira mostra sensorial e imersiva na Casa Fiat (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). No percurso lúdico, o público pode interagir com diferentes ambientes para completar desafios e jogos. Criada nos anos 1970, a personagem do cartunista italiano Altan é símbolo da imaginação e da liberdade. A mostra evoca memórias afetivas e compartilha curiosidades sobre arte e cultura da Itália. O público vai conhecer pratos típicos, cidades do país europeu e viajar pelo espaço com a primeira astronauta italiana. Na sala de vídeos, é possível assistir a desenhos animados de Pimpa. Também há um espaço para o visitante criar os próprios desenhos. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.



Quinta-feira (18/7)

Novidade na quinta-feira: às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), haverá encontro inédito (e imperdível) de Chico Lobo e Jaime Alem, com participação especial de Nair Cândia. O show marca o encerramento da oitava edição do projeto Uma Voz, um Instrumento. Chico Lobo tem extensa carreira fonográfica e ótimos álbuns com participações de Maria Bethânia, Renato Teixeira, Quinteto Violado, Tetê Espíndola, Kleiton & Kledir e MPB4. Por 30 anos, Jaime Alem foi o diretor musical de Bethânia. Nair mantém elogiada carreira solo e forma dupla com Alem. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla.