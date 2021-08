Com 'zoeira', documentário revela bastidores de 'A culpa é do Cabral'

(foto: Cleiby Trevisan/ Comedy Central)





Cinco anos depois da estreia de “A culpa é do Cabral”, mais maduros, mais à vontade, alguns mais magros, outros senis, mas ainda sem filtro algum, o quinteto formado por Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura abre as portas dos camarins para fazer um balanço do programa. O especial “A culpa é do Cabral – 5 anos de zoeira” estreia nesta segunda-feira (30/08), às 22h, no Comedy Central. No documentário, além dos depoimentos dos comediantes, os fãs poderão conhecer bastidores das gravações, curiosidades, relembrar melhores momentos, convidados e, principalmente, comprovar a amizade que existe entre eles.





04:00 - 21/08/2021 Documentário "KISStory" estreia com histórias das 5 décadas da banda E entre shots de shoyu, macaquinhos do Aladim, um cover da Anitta e até uma viagem pelo Brasil, a lembrança mais forte do “Cabral” é mesmo a amizade do quinteto. Juntos, os humoristas contam como foram as primeiras temporadas, ainda na Argentina, e sem plateia. "Eu me sentia muito nervoso no começo, não tinha experiência com tele prompter. Quando eu vejo as primeiras temporadas, eu era meio mecânico", afirma Cambota. Mas os primeiros programas tiveram importância no entrosamento entre os cinco: “A gente sempre se entendeu muito e aprendeu a rir muito um do outro também pela falta da plateia”, comenta Portugal. A 10ª temporada de “A culpa é do Cabral” tem previsão de estreia ainda neste segundo semestre.