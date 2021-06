Ícone da comédia nacional e eterno Jeca Tatu, Mazzaropi ganha mostra

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)

Em junho, mês que marca quatro décadas da partida do ator e diretor Amácio Mazzaropi, o Canal Brasil exibe um mostra em homenagem ao ícone do cinema cômico brasileiro.Serão exibidos 18 filmes estrelados pelo caipira, além de um documentário sobre sua trajetória e também a exibição de “Tapete vermelho” (2005), no qual Matheus Nachtergaele vive um pai em missão para realizar o sonho do filho de assistir a um filme de Mazzaropi.termina em 30 de junho e os títulos vão ao ar de terça a sexta, sempre na faixa das 7h30. Descendente de italianos e portugueses, o ator nasceu em São Paulo, mas ainda pequeno sua família se mudou para o interior do estado, em Taubaté. Passou boa parte da sua infância na casa do avô materno, um português que havia sido violeiro e dançarino de cana-verde e levava os netos para festas locais que animava.