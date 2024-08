Um dos mais tradicionais e longevos eventos de gastronomia do país, o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes chega à sua 27ª edição, no período de 23 de agosto a 1º de setembro. Um dos destaques da programação é a troca entre chefs brasileiros e portugueses nos festins, que contam com sofisticado menu harmonizado.

No primeiro dia do festival, Rogério Sá, de Portugal, e Rafael Pires, de Tiradentes (MG), cozinham juntos e trazem um cardápio que vai das pataniscas de bacalhau, típicas de Portugal, à canjiquinha cremosa com requeijão de corte, paixões dos mineiros. Rogério é quem comanda o tradicional Rogério do Redondo, considerado quase uma instituição na cidade de Porto. Já Rafael está à frente do Mia, restaurante que inova na cozinha contemporânea em Tiradentes.

• GALINHA E PORCO



Duas estrelas da gastronomia se encontram no sábado (24/8). No festim, jantar sofisticado tradicional do evento, Arnaldo Azevedo (Porto, Portugal) e Matheus Paratella (Tiradentes, Brasil) trocam referências em um menu especial. Nos pratos principais, Paratella apresenta ravioli de galinha caipira in brodo e Azevedo, bochecha de porco acompanhada por xerém de enchidos portugueses. Reconhecido por exaltar os sabores marcantes de Porto, Arnaldo Azevedo trouxe ao Vila Foz Hotel & SPA uma estrela Michelin, em 2022. Já Matheus Paratella está no comando da cozinha de um dos melhores restaurantes do Brasil, o La Villa Trattoria, que harmoniza a cozinha italiana com ingredientes brasileiros.



• FOGO



Experimentadora voraz, a chef Priscila Deus é atração destaque no Brasa e Lenha do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, nos dias 24 e 25 de agosto. Priscila, que já trabalhou em diversos países e ao lado de grandes chefs, como Erick Jacquin e Martín Berasategui; já foi chef executiva no Pobre Juan, hoje comanda o Chez Deus, em São Paulo. O fogo é protagonista na sua cozinha e, em Tiradentes, leva filé de costela para brasa, apresentando-o em duas texturas. Para acompanhar, a abóbora cabotiá também vira purê na brasa, com o toque final de molho de ervas. O público pode acompanhar o preparo ao vivo e depois provar as delícias. O Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes ainda conta com estandes de restaurantes, aulas ao vivo e feira de produtores.

• EM AÇÃO



Para quem gosta de acompanhar os chefs preparando os pratos, a opção é o Espaço Brasa e Lenha, com as Cozinhas ao Vivo, em que também estão confirmados: Jefferson Rueda (do A Casa do Porco, de São Paulo), Marco Gil, (do Gastrobar Gingado, de Fortaleza, Priscila Deus (do Chez Deus, de São Paulo), Marcelo Aparecido (do Chapas Burger, do Serro, Rennata Zanolla (do Zanola Smoked, de Tiradentes), Helvécio Maciel (do Fogo Cozinha Rústica, de Cuiabá), Lurdinha Majó (de Conceição do Mato Dentro e Cristóvão Laruça (do Caravela, de Belo Horizonte).



• QUEM VEM



Nos espaços públicos, o público terá a opção de ver os chefs em ação. Na Praça da Rodoviária estão confirmados Caetano Sobrinho (Timbuca Bar, de Belo Horizonte), Fernanda Fonseca (Restaurante Padre Toledo, de Tiradentes), Guilherme Ferreira (Taberna do Omar, de São João Del Rei), André Prates (Coal BBQ, de Belo Horizonte), Vitor Martins (Bar do Zezé, de Belo Horizonte) e Wesley Reis (Espaço Faemam Gastrobar, de Tiradentes).