Sexta-feira (9/8)



Ela está de volta. Depois do sucesso da estreia em Belo Horizonte, em abril, a “Gongada drag” tem nova sessão nesta sexta, às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). A estrela da noite é Kayete, acompanhada por Silvetty Montilla, Valenttini, Hellena Malditta, Nayla Brizzard, Carlos Nunes e Júnior Chicó. O apresentador é Bruno Motta, comediante que criou o espetáculo. Os ingressos, de R$ 55 a R$ 220, podem ser adquiridos na plataforma Eventim.

Sábado (10/8)



Rir aos sábados é sempre uma boa opção para o fim de semana. Por isso, vale a pena ver o espetáculo “Na comédia de Edgar, Alan põe o bico”, em cartaz no Teatro João Ceschiatti (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Glicério do Rosário, que divide o palco com Cláudio Rosário, escreveu o texto inspirado no poema “O corvo” e no ensaio “A filosofia da composição”, de Edgar Allan Poe. A direção é de Geraldo Octaviano. A história gira em torno de Edgar – autor de tragédias obrigado a escrever comédias para sobreviver –, às voltas com Alan, um corvo inteligente, e com a divertida dupla caipira Zé Prenúncio & Malagouro. Sábado e domingo, as sessões começam mais cedo, às 18h30, com ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Dupla caipira Zé Prenúncio & Malagouro é um dos destaques da peça "Na comédia de Edgar, Alan põe o bico" Guto Muniz/divulgação





Domingo (11/8)



Marcelo Souza é referência respeitada do humor brasileiro. Afinal, são 25 anos de carreira artística e 40 de vida. Como roteirista, participou dos programas “Xilindró”, “Baby e Rose”, “Treme treme” e “Ferdinando.Doc”. Vencedor de vários prêmios, ele brilha mesmo é como a drag queen Suzy Brasil, que conquistou gerações. Marcelo volta ao Cine Theatro Brasil Vallourec neste domingo, às 19h, no stand-up “Made in Brasil”. Suzy subirá ao palco ao lado de Diogo Camargos, Claudio Tizo e Jonatan Fonseca também no sábado (10/8), às 20h. Ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda na plataforma Eventim.



Segunda-feira (12/8)



O coral Ars Antiqua apresenta recital na segunda-feira, às 20h, no Teatro da Assembleia (Rua Rodrigues Caldas, 30, Bairro Santo Agostinho), com entrada franca. O repertório reúne composições de Villa-Lobos, Carlos Alberto Pinto Fonseca, Ernani Aguiar, Alessandro Scarlatti, Chico Buarque e Edu Lobo, entre outros autores.



Terça-feira (13/8)



Como dar um pulo na França e voltar é impossível, nesta terça vale a pena curtir a apresentação da banda Outro Gato, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Matheus Félix (violino e direção-geral), Marcelo Luiz Barbosa (baixo acústico), João Gabriel Carvalho (violão manouche e voz) e Dudu Amendoeira (piano e acordeom) interpretam repertório que une música francesa e manouche, o gypsy jazz, a especialidade do grupo. O show “Uma noite em Paris” está marcado para as 20h. Ingressos custam de R$ 25,50 a R$ 60, à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.



Quarta-feira (14/8)



Véspera de feriado, quarta-feira é dia de show para os fãs do Angra, que vai se apresentar no BeFly Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). A produção tem tudo para agradar aos mais entusiasmados com a área Holy Stage, montada no palco para deixar o público pertinho dos ídolos. A casa abre às 20h, o show começa às 22h e ingressos custam de R$ 70 a R$ 450, à venda na plataforma Sympla e na bilheteria local. A turnê marca os 30 anos de carreira do quinteto, que faz show acústico depois de vender mais de 3 milhões de discos.

Exposição de carros antigos vai reunir raridades no Parque Municipal, de quinta-feira (15/8) a domingo (18/8) Helvécio Carlos/EM/D.A Press



Quinta-feira (15/8)



A 2ª Exposição Nacional de Veículos Antigos de Belo Horizonte – BH Classic Auto Fest 2024, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro), é a melhor desculpa para sair de casa no feriado. De quinta-feira a sábado, das 8h às 20h, e domingo (18/8), das 8h às 16h, estarão expostos 600 veículos antigos, entre carros, caminhonetes, utilitários e caminhões. Todos com mais de 30 anos de fabricação. Não é preciso ser expert para se apaixonar pelas raridades dos anos 1920 a 1940. O acervo inclui ainda 100 motos vintage. Programão para a família, que terá áreas de alimentação e de bebidas à disposição.