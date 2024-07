Nem só das tendências de arquitetura e decoração vive a Casa Cor Minas. Até setembro, o público poderá acompanhar também as exposições que vão ocupar a Galeria de Arte, espaço assinado pela arquiteta e designer Juliana Vasconcellos. Com a mostra “Paisagens imaginárias", o fotógrafo Daniel Mansur abre a programação, com fotografias que propõem uma jornada visual. Na próxima semana, será a vez de a Galeria Murilo Castro apresentar obras de Raquel Saliba. Mineira de Itaúna, Raquel é graduada em psicologia e há 13 anos dedica-se à arte, com destaque para figuras antropomórficas que nascem do barro e da terra. Na sequência, a Mitre Galeria apresenta trabalhos de Luana Vitra, Davi de Jesus do Nascimento e Wallace Pato. Essa galeria foi fundada em 2023 por Rodrigo Mitre. Na última semana de funcionamento da Casa Cor, Juliana Vasconcellos encerra a programação de exposições apresentando obras criadas a partir de pedra, madeira e metal.

DE VOLTA A BH



Quase três anos depois da apresentação de "A lista" em Belo Horizonte, Lilia Cabral e a filha, Giulia Bertolli, voltam para mais uma temporada na cidade. Desta vez, na programação da 23ª edição do Teatro em Movimento, que tem curadoria e coordenação-geral de Tatyana Rubim. Serão duas sessões no Sesc Palladium, em 20 e 21 de setembro. A peça guarda alguns pontos interessantes. A montagem, que marca o encontro de mãe e filha no palco, surgiu ainda na pandemia para ajudar profissionais que estavam sem trabalhar e era apresentada on-line. Aos poucos, com o fim do isolamento social, ganhou os palcos, conquistou público e prêmios. Em cena, Lilia é a professora aposentada Laurita. Giulia, cantora de ópera que ajuda os vizinhos durante a pandemia. O embate de gerações entre as duas provoca as emoções que conquistam a plateia.

RECONHECIMENTO



Mais uma importante premiação para o espetáculo “Homem-Bomba”. Luiz Arthur recebeu, domingo (28/7), o prêmio de melhor ator do 8º Festival Nacional de Teatro de Passos e Região. Na banca de jurados, três expoentes da cena teatral brasileira: o ator e diretor Ando Camargo, a atriz e palhaça Fernanda Jannuzzelli e o ator, diretor e produtor Vinícius Cristóvão. Apresentaram-se na mostra competitiva 16 espetáculos de diversas regiões brasileiras. Foram destacados em cada categoria do prêmio três indicados. “Homem-Bomba” recebeu também a indicação de melhor texto original, para Cynthia Paulino. A premiação de melhor ator para Luiz Arthur veio se somar aos três prêmios que o espetáculo conquistou em 2022, na 10ª edição do Festival Nacional de Teatro do Piauí. Luiz Arthur recebeu os prêmios de ator e diretor, e Cynthia Paulino de melhor texto. A boa notícia é que o ator vai retornar à cidade de Passos, em breve, graças ao patrocínio da Cemig.

CINE BARU



A Mostra Competitiva Regional Baiangoneira de Curtas do 8º Cine Baru, voltada para filmes de até 30 minutos, já tem os escolhidos. De Minas Gerais, foram selecionados “Big bang”, de Carlos Segundo (Uberlândia); “Lapso”, de Caroline Cavalcanti (Lagoa Santa, Santa Luzia e Belo Horizonte); “Nunca pensei que seria assim”, de Meibe Rodrigues (Belo Horizonte); “O silêncio elementar”, de Mariana de Melo (Belo Horizonte); “Seu Zezim”, de Fernando Marques (Sagarana); “Soneca e Jupa”, de Rodrigo R. Meireles (Conselheiro Lafaiete); e “Somos carranca”, de Elivelton Tomaz (São Francisco). O festival será realizado de 19 a 21 de setembro, na Vila de Sagarana.

HAHAHA



Para marcar os 12 anos do Instituto Hahaha, foi aberta a exposição “A arte do encontro”. Sob a curadoria do artista plástico Marcos Hill, a mostra traz 30 fotos inéditas da fotógrafa Carol Reis, que representam momentos poéticos da atuação dos palhaços nos hospitais, e 10 obras artísticas em aquarela, guache, nanquim, acrílica sobre papel, bordado em tecido e colagem assinadas pelos artistas plásticos mineiros Ângela Andrade, Anna Bheatriz, Gustavo Martins, Isabella Proença, Maíra Paiva, Mateus Moreira, Rebeca Amaral, Tamires da Mata, Washington da Selva e Yanaki Herrera. A exposição está em cartaz na sede do Hahaha, no Bairro Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 126), e pode ser visitada até 28 de setembro, sempre às terças e sextas-feiras, das 13h às 17h.