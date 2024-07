Quarenta anos não são quarenta dias. Se o aniversariante famoso é o maior festival de música do país, o mais longevo no mundo, os detalhes da festa serão bem cuidados para que a comemoração seja inesquecível. No caso do Rock in Rio (RiR), que será realizado de 13 a 22 de setembro na capital fluminense, uma das boas notícias é a renovação da parceria com a Gerdau.

Pelo segundo ano consecutivo, a indústria fornecerá aço 100% reciclável para o Palco Mundo, por onde passarão, entre outros, Katy Perry, Cyndi Lauper, Joss Stone, Lulu Santos, Ivete Sangalo e Os Paralamas do Sucesso.

“Orgulho-me de estar aqui renovando esta parceria”, frisou Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, durante entrevista coletiva em São Paulo, na última quinta-feira (25/7). Manter a parceria, na avaliação de Werneck, é uma forma de mostrar a importância da contribuição que as empresas podem dar à sociedade. Luis Justo, CEO do Rock in Rio, afirmou que a parceria com a Gerdau reitera o compromisso do festival com a sustentabilidade. O aço do Palco Mundo reutiliza placas desenvolvidas para o mesmo espaço em 2022, feitas com sucata.

Palco do Rock in Rio, que será realizado em setembro, terá 860 metros quadrados Reprodução

“TOCANDO O COURO”



Na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, “já estão tocando o couro na montagem”, informou Luis Justo. Com 860 metros quadrados, o palco terá 104 metros de comprimento, 30 metros de altura (equivalente a um prédio de 10 andares) e 86 módulos cenográficos de 550kg, feitos com aço reciclável, que já começaram a ser colocados na estrutura de335 toneladas. Seis telões de LED serão novidades da edição de 2024, assim como o video mapping que vai cobrir todo o palco nos intervalos com a narrativa de celebração dos 40 anos do RiR.

O aço reciclável da Gerdau será a matéria-prima de coleção de óculos da Chilli Beans, que, nas hastes, faz referência à cenografia do palco do RiR. A Gerdau vai doar 20% do valor de cada óculos vendido para o projeto Favela 3D – Digital, Digna e Desenvolvida, realizado no Morro da Providência e nas áreas do Buraco e Sessenta, no Rio. Parceria da Gerdau, Rock in Rio, Fundação Volkswagen e ONG Gerando Falcões, o projeto começou em 2023, na primeira edição do The Town, em São Paulo.

SONHO DE GAROTO



Rogério Flausino, embaixador da Gerdau no RiR, que também está na programação do festival, participou da coletiva. O músico mineiro falou da “transformação de vida” que experimentou devido ao Rock in Rio, muito antes da estreia da banda Jota Quest. “Quando eu tinha de 11 para 12 anos, em 1985, já interessado em música, fiquei sabendo do festival, mas nem sonhei em pedir ao meu pai para ir. Acho que nem se pedisse teria alguém para me levar de Alfenas ao Rio de Janeiro”, revelou, referindo-se à cidade do Sul de Minas onde morava com a família. Ao ver na TV aqueles grupos cantando de verdade, sem o playback dos programas de auditório, Flausino teve certeza de que aquele seria o seu caminho. “Comecei a sonhar com essa possibilidade”, contou. A partir dali, o garoto de Alfenas montou sua primeira banda.

Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, e Luis Justo, CEO da Rock World, durante entrevista em São Paulo Marco Oliveira/Divulgação

QUEM VAI AO PALCO MUNDO



As apresentações no Palco Mundo começam em 13 de setembro, sexta-feira, com Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla e Matuê com participação Wiu e Teto. No dia 14, será a vez de Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos. Domingo, 15 de setembro, vão se apresentar Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso. No dia 19, quinta-feira, tem Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone e Jão. No dia 20, Katy Perry, Karol G., Cyndi Lauper e Ivete Sangalo subirão ao Palco Mundo.

No sábado, 21 de setembro, o projeto “Pra sempre rock” vai reunir Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido. “Pra sempre sertanejo” terá Chitãozinho & Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Junior, Luan Santana e Simone Mendes. “Pra sempre MPB” apresentará BaianaSystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Ney Matogrosso e Gaby Amarantos. Já o “Pra sempre trap” reunirá Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh. O encerramento da edição de 40 anos do RiR ficará por conta de Shawn Mendes, Akon, Ne-Yo e Luísa Sonza.