Começou a 29ª edição da CasaCor Minas, no Espaço 356, empreendimento do Grupo EPO. O coquetel de abertura – assinado pelo bufê Celia Soutto Mayor –, na última quarta-feira, estava lotado, animado e muito prestigiado. Com o tema “De presente, o agora”, a mostra conta com a participação de 97 profissionais do setor, que assinam 62 ambientes, envolvendo a participação de mais de 180 empresas do segmento.

O setor de gastronomia está completo. Tem confeitaria do bufê Célia Soutto Mayor, localizada ao lado da bilheteria; o Cabernet Butiquim, em frente ao Bar de Vidro; o Elisa Café; o bar do Jangalito e o restaurante O Chef e o Cabra, do paraibano Onildo Rocha, eleito por várias vezes como um dos melhores chefs do país. Tem a Cozinha Marble, espaço receberá uma programação intensa de atividades ao longo de toda a mostra, incluindo aulas-show de gastronomia. Outra atividade é a Galeria de Arte da Escola Carneiro, de Thayná Carneiro, que terá pintura ao vivo. E pela primeira vez tem o Bar de Jogos, que funcionará com sinuca, totó, mesa de pôquer e bar. Horário de funcionamento: de terça a sexta feira, das 14h às 21h, aos sábados, das 12h às 21h e aos domingos, das 12h às 19h.



Design autoral



A Casadorada Conceito celebra seus dois anos de existência com mais uma edição da 2ª Mostra de Design Autoral Casadorada, que fica aberta para visitação até terça-feira, dia 30. O projeto convidou 13 artistas e designers de destaque no cenário brasileiro contemporâneo para expor uma seleção de obras que, de algum modo, representam sua produção. A proprietária Afonsina Megale escolheu a dedo os artistas.

Bake off brasil



A TV Alterosa/SBT já confirmou a 10ª temporada do Bake Off Brasil para agosto. Com a saída de Beca Milano, entram como jurados a confeiteira Carole Crema e o chef André Mifano. Como apresentadora, ninguém menos que a ótima Fabiana Karla, que, além de excelente atriz, é humorista de primeira. O time promete um ritmo bem dinâmico e divertido para a próxima edição.

Casa de apoio aura



A Casa de Apoio Aura acaba de ser certificada com dois importantes selos que reiteram seu compromisso em prestar assistência de qualidade às famílias com crianças de zero a 17 anos em tratamento oncológico, hematológico e em processo de transplante. A instituição recebeu da Certificadora Social (Instituto Doar) o “Selo Transparência”, que comprova seu alto grau de clareza no livre acesso a dados e informações, e o “Selo Doar Critérios 2024-27”, que legitima o profissionalismo e o padrão de excelência em governança, transparência e impacto social.

Nova unidade



Com o grande sucesso que faz na Savassi, o Tatu Bola Bar resolveu ampliar seu campo de ação e abre mais uma unidade em Belo Horizonte, na Pampulha. A inauguração será terça-feira, a partir das 19h. O Tatu Bola é um dos bares mais famosos do Grupo Alife Nino, com boa comida, drinques criativos, clima descontraído e música ao vivo diariamente.

Niver



Mantendo a tradição, Érica Araújo reuniu um grupo de amigos para comemorar seu aniversário. O encontro aconteceu na Monka Cervejaria, de Guilherme Marinho, novo restaurante localizado no Bairro Olhos D’Água, cujo diferencial é a fabricação da cerveja homônima. No projeto da decoradora Beth Nejm, as instalações da fábrica e o imenso interior da casa são separados apenas por um painel de vidro. No exterior, há também um espaço de brincadeiras para as crianças, além de outras atrações. Érica, que abriu recentemente a agência de marketing 2Us, é responsável pelo marketing estratégico da Monka.

POR AÍ ...

• Cristiana Gutierrez marcou um belo tento com a Exposição do Magalarga Marchador, que acontece no Parque da Gameleira até 3 de agosto. Levou quase 500 expositores, mais de 1,5 mil animais, ampliou os dias da feira e gerou bons negócios. Cerca de 31% dos R$ 30 bilhões gerados pelo setor são obtidos por essa raça. Ela é a presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Mangalarga Marchador, que comemorou 75 anos de fundação neste mês.

• Com representantes em várias categorias dos Jogos Olímpicos, na França, Minas tem entre suas estrelas o nadador Dudu Moraes. Cria do Minas Tênis Clube, o mineiro de BH fez carreira nos Estados Unidos e agora tenta conquistar medalhas em Paris.

• Com um desfile em SP, a estilista Glória Coelho marcou mais uma etapa das comemorações dos seus 50 anos atuando na moda. Nascida em Minas (Pedra Azul), ela fez sua carreira em Sampa. Na próxima quinta-feira, comemora seu niver com amigos.

• As críticas ao uniforme dos atletas brasileiros para as Olimpíadas 2024 se multiplicam, com razão. Criada e confeccionada pela Riachuelo, ficou aquém do brilho e estilo da nossa moda. Perto da italiana (criada pela Armani) e dos EUA (criada pela Ralph Lauren) vira mulambo. Porém, um pouco melhor do que alguns países, cujos uniformes pareciam mais trajes típicos.

• A indústria da moda brasileira em festa com o início da validade do “imposto da blusinha” para produtos importados (maioria roupas) até 50 dólares, em 20%, que já começou em alguns sites. Um vestidinho de R$ 100 vai para R$ 160 com taxas + entrega. É de se pensar duas vezes antes de clicar o pedido.

• O Dia dos Pais chega trazendo surpresas. Uma delas é a venda de pijamas, que aumentou tanto a ponto de já disputar a liderança com meias e cuecas como presentes preferidos. Tidos como roupa de vovô aposentado, agora conquistaram os papais jovens.

• O turismo de Minas foi o que mais cresceu no país, cerca de 12%, entre maio de 2023 e 2024. Perto de nós, só a Bahia. Aqui os índices foram puxados pelo turismo rural e suas muitas vertentes e visitas aos parques nacionais. Os baianos ficaram com o de sempre: praia e mar. A média nacional de crescimento ficou em 4%.

Isabela Teixeira da Costa (interina)