Projeto da arquiteta Maikyanne Sudré faz parte da CasaCor Minas Gerais, no Espaço 356, no Bairro Olhos D'Água

Indústrias do polo moveleiro de Ubá vão apresentar 10 produtos desenvolvidos por cinco designers da região na CasaCor Minas Gerais – mostra de arquitetura, arte, design de interiores e paisagismo. Os móveis foram produzidos exclusivamente para o evento, sob curadoria do designer mineiro Gustavo Greco, um craque, com apoio e mentoria do Sebrae Minas.



Indústrias e designers terão a oportunidade de atrair potenciais compradores na rodada de negócios que integra a programação.



A CasaCor Minas Gerais será aberta na sexta-feira (26/7) e vai até 15 de setembro, no Espaço 356, no Bairro Olhos D'Água, em Belo Horizonte.



Vão compor o ambiente Living Galeria as mesas de centro e de lateral, cadeiras, poltronas e sofás projetados pelos designers Noemi Arruda, Lucas Azevedo, Geicy Toledo e pela Formato Objeto, fabricados pelas indústrias Árvore de Minas, Artezi Estofados, Cyrne Decor, House Deccor, Kavin Estofados Robério Teixeira da Silva, Lazza, LM Home Decor, Mapes Design, Montanhas Móveis e Sparta Móveis.



O espaço exclusivo do Sebrae Minas na CasaCor foi projetado pela arquiteta ubaense Maikyanne Sudré. Inspira-se nas riquezas e destaques locais, como a famosa manga ubá e o compositor Ary Barroso, nascido naquela cidade mineira.



“O projeto acolhe a concepção da ancestralidade das construções com tons terrosos, materiais naturais e texturas. Criamos jardim vivo com referências que direcionam à galeria que apresenta os trabalhos das indústrias. Em seguida, é apresentado o living de uso abraçado pelo jardim e formas que trazem leveza e aconchego”, explica a arquiteta.



A analista do Sebrae Minas Reginamaria Loures ressalta a importância da participação do polo ubaense no evento. “A mostra é verdadeira vitrine para profissionais e indústria moveleira ganharem relevância e fortalecerem suas marcas. Nosso objetivo é destacar a qualidade e a diversidade dos móveis produzidos em Ubá, dando mais visibilidade às indústrias locais para se tornarem mais conhecidas e conquistarem cada vez mais clientes”, afirma.



Um dos maiores do Brasil e o maior polo moveleiro de Minas Gerais, o complexo de Ubá abrange 600 empresas em 25 municípios, gerando cerca de 20 mil empregos diretos. A fabricação de móveis naquela região teve início na década de 1960, em pequenas marcenarias que produziam utilizando a madeira de caixotes.



O crescimento das indústrias chamou a atenção do Sebrae Minas que, em 1996, começou a trabalhar para o fortalecimento do setor em parceria com o Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá (Intersind). Em 2009, a instituição apoiou a implementação de uma iniciativa pioneira para reforçar a competitividade do Arranjo Produtivo Local (APL).



Com base em estudos sobre os hábitos de consumo mundiais e mudanças ocorridas nos polos fabricantes de móveis na Europa, foi construída nova visão de futuro para o APL de Ubá, identificando-se quatro áreas prioritárias de melhoria: ponto de venda, gestão de produtos (design), produção e logística.



Em março de 2024, o programa Idear começou a ser pilotado em Ubá. A iniciativa do Sebrae Minas tem como objetivo promover e fomentar novos negócios, além de apoiar a participação de indústrias e designers em grandes eventos do setor, como a CasaCor Minas Gerais.



A iniciativa propõe a reflexão sobre a importância da criação de peças exclusivas e conceituais, tendo o designer e o processo criativo como aliados para gerar diferencial competitivo no mercado. As indústrias do polo também participam de encontros empresariais e de negócios, além de visitas técnicas a eventos e empresas de referência no mercado.