Márcia Martins, viúva do cartunista Ziraldo, visitou, no Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte, a exposição “Mundo Zira – Ziraldo Interativo”, um dos sucessos da temporada na cidade, com cerca de 72 mil visitantes desde sua abertura, há exatos 35 dias. “Me sinto extremamente comovida, emocionada e honrada de Belo Horizonte estar acolhendo a exposição de um filho tão querido e que tinha um imenso carinho por esse lugar. De estar aqui visitando, pela primeira vez, a exposição nesse lugar tão especial, em Minas Gerais, estado em que o Ziraldo nasceu, tanto amou e divulgou pelo Brasil afora. Tenho certeza que para ele também seria muito emocionante e a mostra será um grande sucesso aqui como foi nas outras cidades em que esteve”, comentou Márcia.



• TRIBUTO

A mostra homenageia a obra do chargista, caricaturista, escritor e jornalista mineiro de Caratinga. É realizada pela Lumen Produções e pelo Instituto Ziraldo, com patrocínio da BB Consórcios. É um tributo à trajetória multifacetada de Ziraldo como quadrinista, multiartista e escritor. Sob a direção artística e curadoria de Adriana Lins e Daniela Thomas, sobrinha e filha do artista, respectivamente, “Mundo Zira” é uma experiência sensorial e interativa, mergulhando os visitantes no universo inspirador de Ziraldo. O projeto estreou no CCBB Brasília em 2022, atraindo mais de 65 mil visitantes, depois esteve no CCBB Rio, sendo visto por mais de 185 mil pessoas. Na capital mineira, segue até 9 de setembro. A entrada é gratuita, com retirada de ingresso pelo site ou na bilheteria do CCBB BH.

• GIRA MUNDO GIRA

Os jardins internos da Casa Fiat de Cultura recebem, sábado (3/8), a próxima edição da Feirinha Aproxima. Na edição especial, o público terá a oportunidade de saborear pratos típicos do Brasil, Líbano, Tailândia, Estados Unidos, Chile, Itália, Índia, México, Alemanha, Japão, Reino Unido, França e República Dominicana.

• DESFILE AO PÔR DO SOL

Flavia Soares reúne clientes e convidadas para um desfile ao pôr do sol nesta sexta-feira (2/8), na CasaCor Minas. O fashion show vai apresentar uma prévia da coleção Spring Allure da FASS, com participação de marcas internacionais, como Silk Laundry, Van Palma, Quo, Angela Caputti, Melissa Odabash e as nacionais Denise Valadares, Gloria Coelho e Viviane Furrier. O desfile tem direção de moda de Rafaela Correa, styling de Ynês Yamaguchi e Flavia Soares, e beleza assinada por Amanda Mariano, ao som do DJ Leandro Rallo.

• CLIMA DE FESTA

Para quem já está com saudades do carnaval, sábado (3/8), o Bloco Vumbora comemora, no UniBH, 10 anos de folia soteropolitana. Das 14h às 22h, Bell Marques, Durval Lelys, Tuca Fernandes e os irmãos Rafa e Pipo prometem animar a festa com toda a alegria de uma micareta. Os foliões poderão escolher entre os setores bloco Vumbora (dentro do bloco Vumbora para ir atrás do trio elétrico), e camarote Vumbora (com vista privilegiada de todo o evento).