A força do design é marca registrada na moda em Minas, que fez história no Brasil. Domingo (28/7), a criatividade dos estilistas, veteranos e da nova geração, foi colocada à prova no desfile Moda no Jardim Sensorial, nos jardins do Palácio da Liberdade. O público aprovou os 48 looks apresentados em um final de tarde que ficou ainda mais charmoso. Promovida pela A.Criem – Associação de Criadores e Estilistas de Minas Gerais, a ação faz parte do projeto Passarela Liberdade do governo mineiro, via Secult-MG – Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais –, que visa incentivar e apoiar ações voltadas para a moda no estado. O patrocínio é da Cemig. Com styling de Giovanni Frasson, direção artística de Alexandra Bismark e produção-executiva de Bill Macintyre, os designers mineiros investiram em looks conceituais, dando plena vazão à criatividade e colocando em relevância a força do design de Minas Gerais.



As sensações em torno do jardim, natureza, árvores e flores foram a inspiração. Frasson costurou uma colcha de retalhos sabiamente editando cores e formas como fator de unidade. Os participantes do evento foram Amarildo Ferreira (Civil); Antony Diniz (Antony Diniz); Aislan Batista (Aislan Batista); Bárbara Luiza de Oliveira (Claudia Rabelo); Bárbara Maciel (B.Bouclè); Bhárbara Monteiro (Mollet); Bianca Poppi (Poppi); Camila Faria (Vivaz); Carol Castro (Kalandra); Cássio Vital (Alforria); Célia e Izabela Bicalho (UH Premium); Eduardo Suppes (Eduardo Suppes); Elizabeth Marques (Elizabeth Marques); Éric Martins (Éric Martins); Fábio Resende (Mietta); Fernanda Santos (Village Condotti); e Georgiana Mascarenhas (Bárbara Bela).

E ainda: Guilherme Marconi (Guilherme Marconi); Janei Souza (Glória Morais); Júnior Gusmão (Victor Dzenk); Larissa Villanova (M.Rodarte); Liana Leão (Liana Leão); Luiz Cláudio (Apto 03); Marcela Ferenzini (Skunk); Marcelo Birni (Marcelo Birni); Martielo Toledo (Martielo Toledo); Norberto Resende (Norb); Patrícia Motta (Patricia Motta); Rafael Rodarte (Marrô); Renata Campos (Renata Campos); Simei Morais (Glória Morais); Thaís Temponi (Thais Temponi); Thalita Rodrigues (Trajeto Moda); Thiago Fróes (Plural); Thiago Mirandes (Thiago Mirandes); Victor Dzenk (Victor Dzenk), Vitor Sobrinho (Nephew); e Watson Souza (Watson Brand). Érik Belício, Gabriela Vilhena, João Frederico, João Marcos Lisboa, Julya Maria Oliveira, Maria Lúcia Cepellos, Miguel Bonomo e Otávio Augusto fazem parte dos novos talentos escolhidos para participar da terceira edição do projeto.



O lançamento do primeiro disco da Academia Jovem Orquestra Ouro Preto estará disponível nas plataformas digitais a partir de 7 de agosto e tem apresentação de lançamento marcada para dia 11 do mesmo mês, na Sala São Paulo. O álbum, produzido pelo alemão Ulrich Schneider, apresenta duas obras inéditas brasileiras, dedicadas especialmente à formação, dos compositores Nelson Ayres e Alexandre Travassos, que se somam à música de Holst e Bartók em interpretação de altíssimo nível e cheia da energia típica da juventude.

Chef Guilherme Melo, do Nuúu Restaurante, recebe convidados para jantar magno do Mesa ao Vivo Minas Gerais, na sexta (2/8), com menu de cozinha mineira harmonizado em seis tempos. O jantar será preparado pelos chefs Lucas Corazza, jurado do programa “Que seja doce” (GNT); Carol Fiorentino, apresentadora dos canais Discovery Home & Health e Food Network; Caio Soter, do restaurante Pacato, em BH, e participante do reality “Mestre do sabor” (Globo); e Fabiana Rodrigues, colunista do “Tá na mesa”, da Jovem Pan BH. Para a entrada, o chef Guilherme Melo apresenta chips de jiló com gema, farofa de torresmo e queijo Ribeiro Fiorentini, de Tumiritinga, no Vale do Rio Doce. Já como um dos pratos principais, ele servirá costela com café, baroa, mexerica e maria-gondó. Outros pratos incluem: salada de feijão-fradinho com vinagrete de rapadura, da chef Carol Fiorentino; e cheesecake basco de baunilha e raspas cítricas com crumble de avelãs e chocolate, doce de leite queimado, flor de sal e sorvete de café, do chef Lucas Corazza.