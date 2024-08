Sexta-feira (23/8)

Sucesso dos anos 1990, com Miguel Falabella e Zezé Polessa, a comédia romântica “O submarino”, escrita por Miguel e Maria Carmen Barbosa, ganha montagem mineira, a primeira fora do eixo Rio-SP, com a Cia. da Farsa, dirigida por Sérgio Abritta. A ideia de escrever sobre altos e baixos de um casal surgiu depois de Falabella ler a frase “Casamento é como submarino. Até boia, mas foi feito para afundar” no para-choque de um caminhão. Sessões hoje e sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro da Assembleia (Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho). Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia), à venda na bilheteria.

Sábado (24/8)

Espetáculo que faz o maior sucesso, “Tangos e boleros” tem a cantora Tânia Alves como convidada neste sábado, às 20h, e domingo, às 16h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Márcio Miranda conduz a apresentação com sucessos como “El día que me quieras” e “Por una cabeza”, entremeados por histórias de compositores e das canções. Tânia também vai conversar com o público. Ingressos: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia) e R$ 60 (mediante doação de pacote de fralda geriátrica ou 1kg de alimento não perecível, no dia do espetáculo). Vendas na bilheteria e na plataforma Sympla.

Domingo (25/8)

Domingo é dia de rock, bebê, com a Orquestra Ouro Preto. O concerto “Lendas do rock”, às 11h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), terá releituras de sucessos dos Beatles, Rolling Stones, Queen, Metallica e Pink Floyd, entre outras bandas. O maestro Rodrigo Toffolo diz que o espírito rock n’roll permeia a história da orquestra que ele dirige. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.

Orquestra Ouro Preto vai de Stones a Metallica neste domingo (25/8) Rapha Garcia/Divulgação



Segunda-feira (26/8)

Acredite, segunda-feira é dia de samba. O início da semana ferve na “Segundinha do Akatu”, no bar Hainecar (Rua Antônio Bandeira, 31, Tupi). Formado por Angelo (reco e voz), Caique (tantan e voz), Lucas (pandeiro), Lukas Gabriel (voz) e BEG (voz), o grupo Akatu, criado há 10 anos em BH, vem chamando a atenção do país. O show, com convidados, começa às 20h. Ingressos: R$ 30 (masculino) e R$ 20 (feminino).

Terça-feira (27/8)

Velhos amigos, os parceiros Leo Minax e Chico Amaral se apresentam terça-feira, às 20h, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). A dupla estará acompanhada por André Limão (bateria) e Bruno Vellozo (contrabaixo). Haja parceria na história desses dois. Leo compôs com Celso Adolfo, Vander Lee, Affonsinho, Jorge Drexler e Vitor Ramil, entre outros. Chico fez canções com Samuel Rosa, Erasmo Carlos, Milton Nascimento, Lô Borges e Ed Motta. Ingressos: R$ 40 (área interna) e R$ 20 (área externa). A casa abre às 19h, com primeiro set às 20h e o segundo às 21h30.

Leo Minax e Chico Amaral batem ponto no Clube de Jazz do Café com Letras, na terça (27/8) à noite Acervo pessoal

Quarta-feira (28/8)

Trilhas de filmes da Disney e Pixar darão o tom da noite de quarta-feira no Mina Jazz Bar (Avenida Álvares Cabral, 17, Centro), sob direção de Rafael Canielo. Entre os temas inesquecíveis, “Amigo estou aqui” (de “Toy story”), “Nunca teve um amigo assim” (“Aladdin”) e “Aqui no mar” (“A pequena sereia”). Mesas: R$ 275 (cinco lugares), R$ 220 (quatro) e R$ 110 (dois). Balcão: R$ 55 (uma pessoa). A casa abre às 20h, com apresentação a partir das 22h30.

Quinta-feira (29/8)

Fãs da banda O Terno têm o que comemorar. Quinta, às 21h, o grupo faz no BeFly Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi) uma das seis datas da nova temporada, que inclui os EUA. Tim Bernardes, Guilherme D’Almeida e Biel Basile voltam ao palco quatro anos depois da última apresentação do show “atrás/além”. Pista/2º lote: R$ 170 (inteira), R$ 85 (meia) e R$ 90 (ingresso solidário). Arquibancada/1º lote: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia) e R$ 70 (ingresso solidário). Vendas na plataforma Sympla.