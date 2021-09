Conheça o grupo de pagode de BH que caiu nas graças do Neymar

Quinteto belorizontino ganhou fama com as lives durante a pandemia e sucesso virtual chegou ao mundo da bola e a pagodeiros reconhecidos (foto: Amós Rodrigues/Divulgação )





Uma banda mineira de pagode que chega para quebrar a hegemonia do eixo Rio-São Paulo na produção do gênero. Que vem para mostrar que o pagode não tem barreiras. É assim que o vocalista do Grupo Akatu, Lukas Gabriel, enxerga o grupo, que conseguiu se reinventar durante a pandemia e ganhar fama.

LEIA MAIS 04:00 - 27/04/2020 Ludmilla grava EP de pagode com 'muita emoção e muito romance'

11:00 - 04/08/2021 Daparte: banda mineira fala sobre lançamento do segundo álbum

04:00 - 05/07/2021 Banda mineira Alume quer ter a positividade' como marca sonora Neymar, que acompanhava a Seleção Brasileira durante os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, postou nos Stories do Instagram um vídeo do Akatu se apresentando no YouTube. A apresentação faz parte do projeto mais recente do grupo, “Encontro de gerações”, que conta com participações de Vitinho, Xande de Pilares e do grupo Revelação. O reconhecimento ficou evidente na última quarta-feira (8/09), quando o craque, que acompanhava a Seleção Brasileira durante os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, postou nosdoum vídeo do Akatu se apresentando no YouTube. A apresentação faz parte do projeto mais recente do grupo, “”, que conta com participações de Vitinho, Xande de Pilares e do grupo Revelação.

Apesar do agradecimento, Lukas Gabriel conta que a postagem do jogador brasileiro não veio como surpresa. “Não é questão de falta de respeito, de humildade, mas a gente trabalha demais para ganhar esse destaque. Então, já estávamos também na expectativa de isso acontecer... Todos nós do grupo somos apaixonados por futebol e a gente fica muito feliz que o nosso trabalho chega aos jogadores e ainda mais ao Neymar”, afirma o vocalista.

Mas, antes de conquistar o mundo da bola, o Akatu teve que ganhar seu espaço no cenário belorizontino e chegar aos ouvidos dos pagodeiros de sucesso. A banda surgiu em 2015, formada pelos amigos Ângelo, Caique e Lucas Araújo, presentes na banda até hoje. Com o tempo, passou por diferentes formações, até se consolidar com os vocalistas BEG Candeia e Lukas Gabriel, em 2019.

As primeiras apresentações se concentravam nos bares da Região da Pampulha, até que a pandemia do coronavírus e as restrições que se sucederam levaram o Akatu a se reinventar e focar nos projetos on-line. “Foi por meio das lives que a gente começou a ganhar espaço fora de Minas. Nos preocupamos muito na questão do cenário, das imagens, qualidade de câmeras e áudio. O canal foi crescendo, o pessoal começou a curtir, ganhamos seguidores no Instagram... Foi algo positivo que a gente conseguiu tirar desse momento ruim”, revela Lukas.





Projeto no YouTube "Encontro de gerações", que foi compartilhado pelo Camisa 10 da Seleção, conta com participações de Vitinho, Xande de Pilares e do grupo Revelaçã (foto: Grupo Akatu/divulgação)

Os projetos do canal do YouTube do grupo durante a pandemia incluem o “Akatu relax”, em junho de 2020, e o “Luau do Akatu”, em março de 2021, além de um videoclipe da música “Complicado”. No entanto, foi com “Encontro de gerações” que o grupo conquistou outro patamar. O projeto, que chegou até o quinteto por meio da Som Line Music e da S4-Produções Artísticas, promoveu uma colaboração entre o novatos do Akatu e os veteranos do pagode, o grupo Revelação.





APOSTA EM EP “Na mesma hora a gente aceitou. Somos fãs do Revelação e de tudo que eles representam para música brasileira. Não tem nada mais satisfatório do que tocar com nossos ídolos. E foi também uma oportunidade de mostrar as nossas próprias músicas”, afirma Lukas.





As músicas dos projetos podem ser conferidas no canal do YouTube da banda, que já conta com mais de 100 mil inscritos. “Estamos ansiosos para receber a plaquinha”, brinca Lukas, se referindo à placa presenteada pelo YouTube aos canais que atingem a marca.







Ainda este ano, o Akatu planeja lançar um EP com cinco músicas. As canções já estão gravadas, mas, segundo Lukas, o grupo ainda não revelou datas ou nomes por conta das produções dos clipes.





*Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro