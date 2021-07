Banda mineira Alume quer ter a positividade' como marca sonora

Criada em 2018, a banda é composta por músicos belo-horizontinos que já eram amigos (foto: Pedro Sabino/Divulgação)

Formada em Belo Horizonte, em 2018, pelos músicos e amigos Gustavo Mathias (voz e violão), Artur Peixoto (baixo e vocal), Henrique Rocha (bateria e vocal) e Miguel Scarpa (guitarra e teclados), a banda Alume chega ao sétimo single. Trata-se de “Bem-te-vi”, cuja letra fala sobre nostalgia. Formada em Belo Horizonte, em 2018, pelos músicos e amigos Gustavo Mathias (voz e violão), Artur Peixoto (baixo e vocal), Henrique Rocha (bateria e vocal) e Miguel Scarpa (guitarra e teclados), a banda Alume chega ao sétimo single. Trata-se de “Bem-te-vi”, cuja letra fala sobre nostalgia.





Gustavo Mathias diz que a banda caminha pelas estradas do reggae, surf music e do rock e quer ser sinônimo de leveza e energia boa. “Isso vem de um sentimento puro e do desejo de transformar vidas, transparecendo verdade e positividade em meio a esse mundo caótico. Nosso som é para ouvir com o coração e também para cantar com um sorriso.”





O guitarrista Miguel Scarpa, o baterista Henrique Rocha e o baixista Artur Peixoto acreditam que a canção reforça a identidade musical da banda, que lançou os singles “Estrela guia”, “Mais um dia” e “Até o sol raiar” em 2018.





“Aí é que se iniciou o nosso projeto autoral. Em 2020, iniciamos outro mais completo e estruturado, recriando um conceito para o grupo e reforçando nossa identidade sonora e visual, com o lançamento total de seis singles. Esse projeto deveria sair completo no ano passado, porém houve um atraso, devido à pandemia, e lançamos neste ano ‘Aurora’, ‘Passageiro’, ‘Tudo que ela quer’ e ‘Bem-te-vi’. Em agosto, sairá ‘Estrada litoral’. Já o disco inteiro será lançado somente no ano que vem”, diz o vocalista Gustavo Mathias.





Na Alume, Mathias compõe e o grupo produz conjuntamente os arranjos. As canções “Aurora”, “Tudo que ela quer” e “Bem-te-vi” já têm clipes disponíveis no YouTube. “Estrada litoral” também será acompanhada de clipe.





“Falta somente mixagem e masterização. A gente faz uma mescla de vários estilos dos quais gostamos. Pegamos alguns elementos do reggae, um pouco do pop rock e transformamos nessa linguagem mais praiana, uma vibração mais litoral, porém com uma pegada urbana também, até porque somos todos de Belo Horizonte”, diz ele.





O cantor diz que cresceu ouvindo música. “Meu pai tocava violão para mim e meu irmão quando íamos dormir e acho que isso me brilhou os olhos. Certo dia, passei a mão no violão dele e comecei a tocar sozinho. A partir daí, passei a fazer aulas e não parei mais de tocar.”