Um dos grandes cartunistas do país, que por muitos anos marcou as páginas do Estado de Minas e do Diário da Tarde, Son Salvador (1949-2019) ganha homenagem especial durante a Festa Literária de Sabará, no próximo final de semana (31/8 e 1º/9). Amigo e admirador da obra de Salvador, que dá nome à sala de leitura para crianças no Bairro Cabral, onde o cartunista viveu boa parte da vida em Sabará, Dommingos vai doar exemplares dos títulos lançados por ele para o espaço, que junto da Borrachalioteca – biblioteca comunitária que começou em uma borracharia –, soma mais de 10 mil títulos disponíveis para o público gratuitamente. A Sala Son Salvador foi criada seis anos depois do sucesso da Borrachalioteca, que, a partir de 2008, estreitou a relação dos moradores do Bairro Caieira com a literatura. Na programação do festival, o escritor vai lançar a segunda edição do livro "Conceitos e conclusões – Um jeito diferente de ver e entender o mundo em que vivemos". Detalhe mais que importante: as 100 páginas da obra foram escritas sem a letra “A”. Na edição anterior, foram 70 páginas sem a primeira vogal do alfabeto.



• REDE COMUNITÁRIA

Criada em 2002, a Borrachalioteca funcionou no interior de uma borracharia no Bairro Caieira, mas hoje está no Centro de Sabará. A Sala Son Salvador é a unidade que funciona no Bairro Cabral. Há 11 anos a Borrachalioteca integra a Rede de Bibliotecas Comunitárias Sou de Minas, Uai e também a RNBC – Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

• ORGULHO DO MINAS

Os 20 anos da Escola de Esportes do Minas Tênis Clube foram comemorados com cerimônia que reuniu 400 pessoas no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. “Hoje é um dia que me enche de orgulho e alegria, pois, após mais de 20 anos de caminhada, celebramos uma data tão especial para este projeto, que nasceu do sonho minastenista de levar o esporte e as artes para toda Minas Gerais por meio de um ensino de qualidade, compartilhando dos ideais do Minas Tênis Clube. Este marco não representa apenas duas décadas de história, mas todo o compromisso contínuo com a formação e desenvolvimento dos jovens”, afirmou o presidente do Minas Tênis Clube, Carlos Henrique Martins Teixeira.



• “O SOPRO DO OUTRO”

Rodrigo Quik e Letícia Carneiro se conheceram no Grupo Corpo. Ele, belo-horizontino, já dançava na companhia; ela, santista, acabava de entrar. Era 1985. Quik tinha apenas 18 anos e Letícia Carneiro, 24. Entre ensaios e turnês no Brasil e exterior, os dois se apaixonaram, casaram-se e tiveram a primeira filha. Em 1996, deixam o Corpo para, em 2000, fundar a Quik. Cia de Dança. Quase 25 anos se passaram, veio a maturidade, mas a parceria de arte e vida segue mais inquieta do que nunca. Agora, o casal se prepara para estrear “O sopro do outro”, performance que vai circular por parques e centros culturais da capital, a partir de 14 de setembro, começando pela Praça JK, no Sion.



• ACERTOS E TROPEÇOS

Em cena, Quik e Letícia estarão acompanhados das bailarinas convidadas Marise Dinis e Naline Ferraz, sob a direção do ator e diretor Marcelo Castro (Ex-Espanca!). Na selfie, o casal posa em sua “casa-sede” no Pasárgada, em Nova Lima, que abriga o estúdio onde os dois ensaiam o novo trabalho. “Amorosamente, potencializamos um ao outro", comenta Rodrigo Quik. Para Letícia Carneiro, esta união “é uma caminhada com acertos e tropeços, mas assim mesmo cheia de vida, respeito e amor.”



• NO LARGO DAS FORRAS

Workshops, talks, oficinas, cozinha ao vivo, ações de saúde e bem-estar, promoção do turismo e atrações culturais estão na programação que o Sistema Fecomércio MG vai levar para o Largo das Forras durante o 27º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, hoje (24/8) e amanhã (25/8), e no próximo final de semana (31/8 e 1º/9). A instituição promoverá ainda festins temáticos para convidados no Senac/Tiradentes. O primeiro terá como mote a conexão Minas-Portugal, tema do festival deste ano, com menu em quatro tempos e preparos como bacalhau, mas com as tradicionais migas portuguesas simulando o tropeiro. Já o segundo festim terá inspirações clássicas italianas e reunirá três gerações de chefs docentes do Senac dentro da cozinha: Edson Puiati, Ronie Peterson e Mauro de Paula, crias do Hotel-Escola Senac Grogotó, em Barbacena.