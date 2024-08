Dez dias de imersão na gastronomia brasileira e portuguesa. Esta é a proposta da 27ª edição do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, que começa nesta sexta-feira (23/8) e segue até 1º de setembro. O evento reúne chefs do Brasil e da cidade de Porto (Portugal). Entre eles, está Marco Gil, natural de Lisboa, que reside há quase 20 anos em Fortaleza. No festival, integra a programação gratuita do espaço Brasa e Lenha, no Santíssimo Resort, trazendo sua cozinha embalada por influências luso-brasileiras. O público poderá acompanhar o chef preparando um delicioso atum na brasa com melancia e pão tostado, e claro, experimentar depois. A experiência ainda conta com a harmonização do sommelier da Revista Gula, Gustavo Giachero.



• DE UM SÓCIO SÓ

“Sociedade limitada unipessoal”, de Guilherme Vinseiro Martins, advogado e sócio de Tavernard Advogados, será lançado terça-feira (27/8), no Ibmec de Belo Horizonte. O livro é fruto da tese de doutorado do autor e aborda as regras que regem a sociedade limitada unipessoal – a sociedade de um sócio só. "Antes, quem escolhia empreender sob o formato de sociedade deveria encontrar um sócio para isso. Desde 2019, com a Lei da Liberdade Econômica, a regra mudou e tornou-se possível constituir sociedade limitada de sócio único", diz o advogado. Contudo, acrescenta, "faltava um estudo que abordasse as nuances dessa sociedade desde a sua constituição, passando pela dinâmica da vida societária, até a sua extinção. Ainda, alguns pontos da reforma do Código Civil, atualmente em trâmite nas casas legislativas, são abordados pelo livro".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

• CLARO E OBJETIVO

A tese de doutorado que originou o livro foi defendida pelo autor em julho de 2022 na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Além do orientador e professor Marcelo Andrade Féres, da UFMG, participaram da banca de defesa da tese os professores Ana Frazão (UNB), Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (UERJ), Natália Cristina Chaves (UFMG) e Edgard Audomar Marx Neto (UFMG). Das críticas e contribuições ao trabalho, foi feita revisão que originou o livro. No prefácio, o professor do Ibmec, Henrique Barbosa, diz que "com linguagem clara e objetiva, Guilherme consegue transmitir seu conhecimento de forma acessível, conduzindo o leitor por uma jornada intelectual que os leva a compreender de modo bastante didático os fundamentos da sociedade unipessoal, suas implicações jurídicas, econômicas e sociais, bem como os benefícios e desafios inerentes a essa forma de organização empresarial, revelando-se material de consulta fundamental para estudantes e profissionais da área”.



• NO VINIL

Haroldo Bontempo lança hoje (22/8) n' Autêntica seu primeiro disco de vinil, um compacto sete polegadas com três canções do mais recente trabalho, ''Indie hippie retrô brasileiro'', incluindo parceria com João Donato. Sessa, ex-Garota Suecas e agora em carreira solo, um dos artistas da nova geração que mais vendem discos e fazem shows na Europa e Estados Unidos, também é atração da noite.



• “CRISTINA 1300”

O documentário “Cristina 1300 – Affonso Ávila – Homem ao termo”, de Eleonora Santa Rosa, jornalista, gestora, produtora e ex-secretária de Cultura de Minas Gerais, estreia nos cinemas nesta quinta-feira (22/8), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). O filme celebra o legado poético de um dos mais brilhantes e fundamentais ensaístas e poetas brasileiros da segunda metade do século 20, o mineiro Affonso Ávila. Em novembro, o filme será apresentado na programação do Fórum das Letras, no anexo do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. A convite da organizadora do evento, a professora Guiomar de Grammont, a exibição especial será seguida de debate com convidados.



• NA PASSARELA

A nova coleção da B.Bouclé e A Estilosa será apresentada na Casa Cor, em desfile marcado para 1º de setembro, às 16h30. Conhecida por seu estilo autoral, a marca comandada por Bárbara Maciel colocará na passarela os principais trends da coleção de verão sob o olhar da stylist Mariana Sucupira.