Maurício Tizumba foi o homenageado da segunda edição do Cine Lapinhô, festival realizado na Lapinha da Serra, no fim de semana passado. A homenagem ocorreu na sexta-feira (16/8), com a exibição do filme "Pequenas histórias", em que Tizumba dá vida ao personagem Tibúrcio, pescador que se casa com Iara, a mãe d'água.

Conhecido por sua atuação como instrumentista, cantor, compositor e ator, Tizumba é um ícone da cultura popular mineira, reconhecido por incorporar o congado em suas obras, resgatando a arte afro-brasileira. No evento, também esteve presente João Velho, filho da atriz Cissa Guimarães e do ator Paulo Cesar Pereio (1940-2024). Tizumba é assíduo na Lapinha, inclusive tem casa na cidade.



• TEATRO EM MOVIMENTO

"Norma" fez grande sucesso no teatro, no início dos anos 2000, com duas temporadas bem sucedidas, entre 2002 e 2003, e 2005 e 2006, e uma apresentação on-line no auge da pandemia. Na época, Ana Lúcia Torre e Du Moscovis emocionaram as plateias. O espetáculo volta à agenda cultural com nova produção.

Desta vez, o texto de Dora Castellar e Tônio Carvalho ganha direção de Guilherme Piva e Nívea Maria e Rainer Cadete interpretam Norma e Renato, que têm as vidas marcadas por tragédias. Cada um lida com as dores de formas diferentes. Serão duas apresentações no Festival Teatro em Movimento, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, dias 28 e 29 de setembro; sábado, às 20h, e domingo às 19h.



• QUINTA DOS BONS

Ariel Garcias, percussionista e cantor; Gustavo Souza, violonista e professor; Raquel Pedras, atriz; e Rômulo Garcias, pai de Ariel, designer, ilustrador e poeta, participam do projeto A Quinta dos Bons Encontros, da Cozinha Santo Antônio, no dia da semana em que a gastronomia divide a cena com a música e a literatura no restaurante.



• PATRIMÔNIO CULTURAL

No mês em que se comemora o Dia Nacional do Patrimônio Cultural, o MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal exibe, nesta quinta (22/8) e no sábado (24/8), o curta-metragem "Joaquim e o diamante Presidente Vargas", uma história sobre a maior amostra do mineral já encontrada no país.

Para fechar o mês de agosto, programação virtual fará homenagem aos 190 anos das descobertas de Peter Lund no Brasil. Para Ouro Preto segue a exposição "Usina Wigg: Os primórdios da siderurgia

no Brasil", que ficará em cartaz de 30/8 até o próximo 26 de outubro.



• BOM EXEMPLO

Até sexta (23/8), o Hospital João XXVII é palco do programa AstraZeneca Viva a Cultura, idealizado pelo Instituto Dançar para crianças hospitalizadas em luta contra o câncer, seus familiares e equipes médicas em hospitais de todo o Brasil.

Nos últimos 17 anos, o programa passou pelas cinco regiões do Brasil, realizando mais de 508 oficinas, 320 programações musicais nos leitos e 143 apresentações teatrais em 83 etapas e 16 edições, transformando a vida de milhares de crianças.