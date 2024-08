O primeiro encontro com Silvio Santos ninguém esquece. A atriz Gorete Milagres conta que depois do enorme sucesso de Filomena no programa "A praça é nossa" recebeu o convite para ir ao programa do Senor Abravanel. "Foi muito engraçado, eu tirei caspa do paletó dele, ele revirou minha sacolinha e jogou no chão, fiquei brava demais com ele", recorda, lembrando que, a partir daí, volta e meia, Silvio a convidava para participações em seu programa.

Com o tempo, a relação profissional entre os dois se fortaleceu. Quando Gorete saiu do SBT para a Globo, que ofereceu salário maior do que a emissora da família Abravanel, Silvio Santos não ficou satisfeito e viu no contrato da emissora carioca uma estratégia para tirar do ar a atriz mineira. Filomena foi sucesso grandioso em “A praça é nossa”, balançando a audiência da emissora da família Marinho. Dito e feito. O apresentador tinha razão. A personagem foi cortada do programa estrelado por Renato Aragão.



• 58 MILHÕES

Depois de cansar de implorar por um papel, Gorete decidiu ligar para Silvio Santos, que a chamou de volta ao SBT. Sete meses depois de estar fora do ar na Globo, o apresentador deu à atriz mineira uma carta se responsabilizando por qualquer processo impetrado pela Globo contra ela.

Um ano depois, a emissora carioca quis Gorete novamente. Silvio se manteve firme ao lado da atriz. "Ele foi à minha casa, disse que eu não iria (para a Globo), fez um contrato comigo, colocou uma multa de R$ 58 milhões para ninguém me tirar de lá, me valorizou", fala com orgulho.



• RESPEITOSO E AFETUOSO

Gorete levou, como ela mesma diz, o povo todo de Minas para a TV. "Algumas pessoas do SBT chamavam de Inconfidência Mineira." Silvio Santos participava de todas as reuniões do programa com o diretor Rodrigo Campos (que é de Belo Horizonte) e, segundo a atriz faz questão de frisar, Silvio tinha um respeito muito grande pelo seu trabalho.

"Ele participava de tudo, me chamava sempre na sala dele, me deu um cargo de diretora artística, todos os meus contratos negociava direto com ele. Ele me valorizou. Se se não fosse ele, eu não sei o que seria da minha vida profissional. Silvio foi uma pessoa muito importante para minha vida, para minha carreira, muito respeitoso, afetuoso".



• SETE PISTAS

O primeiro encontro do jornalista e apresentador Fernando Rocha com Silvio Santos foi em 2019. Naquele dia, o que mais despertou a atenção de Fernando foi a atenção e gentileza do dono do SBT. "Imagina: alguém bate na porta de todos os camarins, é o dono da TV, é o Silvio Santos perguntando se pode entrar, se está tudo certo, se fomos bem tratados, se havíamos comido. Só isso era o suficiente para se encantar por ele", comentou o apresentador que participou do quadro “Jogo das sete pistas”.



• SILVIO SANTOS NÃO MORREU

À época, Silvio Santos estava bem próximo dos 90 anos e também chamaram atenção de Fernando Rocha os comentários dos funcionários dizendo que ele saia de casa apenas para gravar o programa. "A luz do estúdio, da televisão, o palco eram o grande remédio, o alimento da vida dele."

O jornalista considera ter sido muito feliz em ter conhecido o Senor Abravanel. "É a concretização de toda a minha trajetória de admiração por ele desde os domingos na TV ainda em preto e branco. E ter através dele o entendimento que a televisão é esse divertimento universal, de todas as classes, de todas as pessoas. A morte de Silvio é um ciclo que se fecha e a certeza de que Silvio Santos não morreu. É a continuidade de algo maravilhoso."