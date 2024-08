Ao que tudo indica, Renata Abravanel é o nome mais cotado para assumir o comando dos negócios de Silvio Santos. A filha caçula do apresentador é formada em administração e já vinha sendo preparada para uma possível aposentadoria do empresário.

Renata é formada em administração pela Universidade Liberty, dos Estados Unidos. Além disso, a filha do apresentador, hoje com 39 anos, tem diversos cursos de especialização e em 2022 concluiu mais um curso no exterior. Ela cursou presidência de empresas, em Harvard, nos EUA.

Contudo, a presença de Renata Abravanel não seria uma surpresa para os colaboradores. Isso porque a caçula de Silvio Santos já trabalha há alguns anos no SBT. Ingressou na emissora como trainee, logo após concluir a faculdade e desde então, recebeu algumas promoções, chegando até mesmo a atuar como presidente do conselho administrativo do grupo, em 2021.

Vale lembrar que em 2014, a herdeira chegou a falar sobre o assunto, em entrevista à revista Contigo: "É óbvio que estamos trabalhando nisso, toda função importante tem que ter um plano B. Porém, Silvio Santos é insubstituível".

Na época, Renata Abravanel ainda acrescentou, parabenizando ao pai: "Meu pai é meu mentor. Gosto de observar como ele conduz reuniões, sua visão e o jeito como trata as pessoas. Eu duvido que ele vá se aposentar tão cedo", afirmou.