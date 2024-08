Gustavo Resende no quadro "Em nome do amor", do programa Silvio Santos

Em 1996, o jovem belo-horizontino Gustavo Resende, então com 17 anos, realizou o sonho de conhecer um de seus maiores ídolos: Silvio Santos (1930 -2024). Depois de uma seletiva com cerca 1,5 mil participantes na sede do SBT/Alterosa, ele foi selecionado para participar do programa de namoro "Em nome do amor".





Anos depois, Gustavo voltou a viralizar nas redes sociais com vídeos de sua aparição. Ele ficou conhecido como o “galã de BH” e agora, aos 45 anos, casado e pai de quatro filhos, o mineiro tem revivido a fama. Em entrevista ao Estado de Minas, ele relembra os momentos ao lado do apresentador morto no último sábado (17/8).





Em outubro do ano passado, Patricia Abravanel chegou a postar o vídeo da participação de Gustavo em seu Instagram pessoal. Na legenda, ela chamou o programa de "o Tinder da época". “Gustavo queria uma namorada. Falante e à vontade com o microfone, o rapaz animou todo mundo”, escreveu a filha do apresentador.





Criado no bairro Padre Eustáquio, Gustavo Resende conta que sempre foi fã do Silvio Santos e que a admiração foi herdada da mãe e da avó. “Assistíamos aos programas dele todos os domingos. Era um ritual familiar", conta.





Na época, era conhecido por ser um jovem namorador, e tinha o quadro "Em nome do amor" como um de seus favoritos. "Eu era muito fã do programa. Quando anunciaram na TV Alterosa que haveria uma seleção para participar, eu soube que essa era a minha chance de conhecer o Silvio", revela ele.





Foi então que, em um sábado de manhã, Gustavo decidiu ir até a sede da emissora para se inscrever. Chegando lá, se deparou com uma fila de mais de 1,5 mil pessoas. Alguns dias depois, recebeu um telegrama informando que havia sido um dos sete garotos selecionados para participar da atração.





Dias depois, ele embarcou pela primeira vez em um avião e seguiu para São Paulo, acompanhado por sua irmã, que também havia sido escolhida para a dinâmica. Nas gravações, a espontaneidade e o bom humor do jovem encantaram o apresentador e a plateia. "Contei uma história engraçada sobre um vizinho que dizia que meu chifre balançava até o teto do Mineirão. A plateia e o Silvio riram muito", lembra, aos risos.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Após a gravação, Gustavo voltou com um cachê de R$ 100, ansioso para assistir ao programa. Comprou até uma fita VHS para gravar o momento e guardar de recordação. "Todo mundo queria assistir à fita, ficavam tocando na porta de casa, querendo emprestado. O pessoal do bairro inteiro viu a gravação”, relata.





Mas a história não terminou ali. Na segunda-feira seguinte à exibição do quadro, o garoto recebeu mais um telegrama da produção com a notícia de que a sua participação no programa tinha rendido um recorde de audiência. Foi chamado para voltar e prontamente aceitou o convite.





Na segunda participação, já menos envergonhado, Gustavo mostrou ainda mais seu carisma. "Passei na frente de todos os meninos e comecei a bater o maior papo com o Silvio. Fiquei quatro minutos falando com ele, algo que ninguém nunca fez. Geralmente, a pessoa se apresenta e vai para o banquinho, mas eu fiquei ali, conversando, e disse que queria arrumar uma namorada tão doida quanto eu, e que minha mãe ia mandar um queijo de Minas para ele. O auditório ficou doido, batendo palmas, e o Silvio também gostou muito."





Nos bastidores, Gustavo teve mais uma chance de interagir com Silvio Santos. "Ele é maravilhoso como pessoa. Antes da gravação, ele ia na salinha onde a gente ficava, e todos ficavam travados de nervosismo, sem conseguir conversar. Mas eu fui lá e desenrolei o maior papo”, lembra o mineiro que arrancou mais risadas do apresentador ao se convidar para jantar na casa de Silvio para conhecer uma de suas filhas.





Com o passar dos anos, Gustavo Resende seguiu a vida. Hoje casado, garante que o passado namoradeiro ficou para trás. A memória de Silvio Santos, no entanto, sempre o acompanhou. "Silvio sempre foi como parte da minha família. A notícia da perda dele me afetou muito. A tristeza é grande, mas tenho orgulho de ter feito parte dessa história”, conclui.