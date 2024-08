Haley Joe Osment no lançamento do filme Blink twice

Haley Joel Osment, 36, contou por que passou quase 15 anos sem atuar em Hollywood. Ele ficou famoso aos 11 anos, ao protagonizar o aclamado drama sobrenatural "O Sexto Sentido" (1999).





O ator admitiu ter ficado incomodado com o assédio excessivo da imprensa nos anos 2000. "Aqueles foram anos muito intensos em relação a celebridades em Los Angeles. Havia uma relação muito predatória e agressiva com [os jornais sensacionalistas locais e] certas celebridades", recordou ele ao portal E! News, durante a turnê de divulgação de seu novo filme, "Pisque Duas Vezes".





Isso fez com que Haley passasse a buscar novos rumos para sua carreira artística, distante dos holofotes. "Os meus pais costumavam me dizer quando comecei na indústria: 'Se em algum momento deixar de ser legal, você pode parar no dia seguinte'. Aí, quando entrei na faculdade [em 2006], fui embora [para Nova York], estudei teatro e pensei de verdade sobre o que fazer com a minha carreira e a minha vida".





Ele garante, entretanto, que segue apaixonadíssimo pela profissão de ator. "[Atuar] segue sendo um trabalho que gosto muito, apesar de todas as incertezas e a dificuldade de planejar a sua vida com a antecedência de três ou seis meses."