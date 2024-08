Sílvio Santos na apresentação de seu programa, no SBT

A equipe médica que cuidou de Silvio Santos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, revelou detalhes importantes sobre os momentos finais do apresentador, que morreu no último sábado (17/8).



O geriatra Victor Dornelas, um dos médicos responsáveis pelo cuidado do dono do SBT, compartilhou em seu Instagram um relato emocionante sobre a experiência ao lado do ícone da televisão brasileira.



O que médicos disseram sobre últimos momentos de Silvio Santos?

No domingo (18), Victor Dornelas decidiu falar publicamente sobre os cuidados oferecidos a Silvio Santos, aproveitando a oportunidade para expressar sua gratidão à família Abravanel pela confiança depositada em seu trabalho.



“Cuidar de você foi o maior desafio e o maior privilégio que eu já tive”, declarou o geriatra, ressaltando a intensidade das últimas semanas de vida do apresentador.

Como foi a interação entre família Abravanel e equipe médica?



Dornelas também destacou o amor e a fé demonstrados pela esposa e filhas de Silvio Santos durante todo o processo.

“Foi tão bonito ver o amor inabalável, intenso e verdadeiro que transbordava em cada gesto, palavra e olhar. Esse amor nos permitiu praticar uma medicina honesta e humana, preservando a biografia de Silvio Santos”, afirmou o médico.

Momento inesquecível: o conselho de Silvio Santos ao médico

Um dos momentos mais marcantes relatados por Dornelas foi um bate-papo descontraído que teve com Silvio Santos na noite do dia 19 de julho. Durante a conversa, Silvio perguntou ao médico por que ele ainda não era casado. Ao responder que era “casado” com seus pacientes, Dornelas recebeu uma risada lendária e um conselho valioso:

“Conheço poucas pessoas que trabalharam mais do que eu, mas a família é muito importante, Dr. Victor, não se esqueça”.

Agradecimentos Finais

Antes de encerrar seu relato, o Dr. Victor Dornelas fez questão de agradecer a todos os envolvidos na rede de cuidado montada para Silvio Santos, incluindo a família do apresentador e os profissionais do Hospital Albert Einstein.

Lista de agradecimentos

Dona Íris, esposa de Silvio Santos.

Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, filhas do apresentador.

Gabriel Constantino, parceiro de trabalho.

Equipe do Hospital Albert Einstein.

“Obrigado por nos permitir a melhor prática e por tanto, Silvio”, concluiu o geriatra.