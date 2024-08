O apresentador Faustão desmentiu os rumores de que esteve hospitalizado ao mesmo tempo em que Silvio Santos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.





Em entrevista ao "Fantástico" nesse domingo (18/8), o apresentador de 74 anos garantiu estar em boa saúde e esclareceu que as únicas vezes que precisou ser hospitalizado foram durante os transplantes de coração e rim.





"Eu nunca fumei, nunca bebi, nem licor, nem cerveja, e nunca usei drogas. Mesmo assim, precisei fazer um transplante de coração. Mas estou ótimo, com o coração de um atleta de 35 anos. Agora, só preciso cuidar da 'lanternagem e funilaria', fazendo fisioterapia e ginástica", brincou Faustão ao comentar sobre sua recuperação física.





Fausto Silva revelou que, nos últimos cinco anos, tem ido ao hospital duas vezes por semana para fazer hemodiálise, procedimento necessário para filtrar as funções dos rins.

Apesar do tratamento acontecer no mesmo hospital onde Silvio Santos estava internado, não houve encontro entre os dois apresentadores. "Acho engraçado como as pessoas acham que estou sempre hospitalizado. Vou lá duas vezes por semana para a diálise, mas não fiquei internado durante esse período", explicou o apresentador.







Ao comentar a morte de Silvio Santos, ele destacou a importância do colega para a TV brasileira, o reconhecendo como o "único e verdadeiro rei da TV”. "Ele deixou uma marca que é eterna, assim como Pelé e Ayrton Senna", afirmou.