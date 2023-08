683

Faustão estava na fila única de transplantes do Sistema Único de Saúde (SUS). Victor Pollak/Divulgação

Fausto Silva, o Faustão, recebeu um Fausto Silva, o Faustão, recebeu um novo coração neste domingo (27) . O apresentador estava internado desde o dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tratando uma insuficiência cardíaca e fazendo diálise, na espera por um transplante de coração. O quadro de saúde dele o colocava como prioridade na fila de transplantes, o que se comprovou com a rapidez da chegada do novo órgão. A cirurgia ocorreu no início da tarde e durou cerca de duas horas e meia.





Um boletim médico divulgado pelo hospital informou que a cirurgia foi realizada com sucesso. O apresentador permanece na UTI, “pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição”.





Ainda em nota, o hospital informou que foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada deste domingo, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B.

Como funciona a fila

Faustão estava na fila única de transplantes do Sistema Único de Saúde (SUS). Estimativas apontavam que ele poderia ter de esperar de 12 a 18 meses por um coração. Devido a seu estado de saúde, o apresentador teve prioridade na fila.





De acordo com o manual do paciente de transplante de coração feito pela Secretaria da Saúde de São Paulo, para ser colocado como preferencial na lista de distribuição de órgãos é levado em consideração a "gravidade do quadro clínico em que se encontra o paciente e segue critérios bem estabelecidos e predeterminados pelo Ministério da Saúde." (Com informações de Yasmin Rajab/Correio Braziliense e Folhapress)