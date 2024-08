Lidy Brito e Wallace Alexandre interpretaram a canção 'Dharma', de Felipe Lucena, na seletiva do Fenac em Três Pontas

Mais cinco canções foram selecionadas para a semifinal do Festival Nacional da Canção (Fenac), que será realizada em Boa Esperança, no Sul de Minas, nos próximos dias 5 e 6 de setembro.

Depois de seletivas em Tiradentes, Perdões e Elói Mendes, o festival promoveu mais uma peneirada nessa sexta-feira e sábado (16 e 17/8), em Três Pontas. Foram selecionadas as canções “Todo o meu nascer do sol”, de Vitor Soltau e Duo Capim; “O que nos cabe”, de Márcia Cherubin; “A saber e o sabor”, de Paulo Monarco e Alisson Menezes; “Cigarro”, de Yan Paiva, e “Dharma”, de Felipe Lucena. Cada participante defendeu sua música no palco montado na Praça Cônego Victor.





Novas seleções para a semifinal serão realizadas em Coqueiral (23 e 24/8, com shows de Nano Viana e Paulo Ricardo) e Nepomuceno (29, 30 e 31/8, com shows de Flausino e Sideral, Leo Chaves e Biquini Cavadão).

Cada semifinalista recebe R$ 2.500. De acordo com a organização do festival, ao todo, serão distribuídos R$ 240 mil em premiação, além do troféu Lamartine Babo, entregue ao primeiro colocado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A final está marcada para 7 de setembro, também em Boa Esperança, com show de Biquini Cavadão.