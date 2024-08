Perdões recebeu o Fenac na última sexta e sábado, com apresentação de concorrentes e show de Sá & Guarabira

Em sua segunda etapa classificatória, o 54º Festival Nacional da Canção (Fenac) promoveu duas noites de shows na Praça da Caridade, em Perdões, no Sul de Minas. Das 20 músicas apresentadas na última sexta (2/8) e sábado (3/8), cinco foram classificadas para as semifinais, daqui a um mês, em Boa Esperança.



A semifinalista na modalidade on-line foi “Roseira”, de Léo Braga (Salvador), defendida por Elisa Cunha. Já na categoria presencial, as escolhidas foram “Palavras desertas”, de João Vasconcelos e Laís Gomes (que também a interpretou), de São Paulo; “Canteiro”, de Túlio Lima e Valéria Pisauro (Campinas), cantada por Tchello Gasparini; “Sonhos”, autoria e interpretação de Fernanda Luz (Petrolina); e “Ré, fá, sol, mi”, de Thiago Juraski (Guarapuava, Paraná), também apresentada pelo autor.



Desfile de hits

O público que acompanhou a etapa do Fenac ainda assistiu a dupla Sá & Guarabyra. No show “Mar e sertão”, os dois apresentaram clássicos de uma parceria iniciada em 1971. Entre os hits, “Dona”, “Roque Santeiro”, “Espanhola”, “O pó da estrada”, “Mestre Jonas” e “Sobradinho”. Perdões também recebeu várias atrações, de música clássica, instrumental, teatro, dança e circo.



A cada fim de semana, uma cidade do interior do estado vai abrigar uma nova classificatória do evento. Na próxima sexta (9/8), o festival chega a Elói Mendes.



Para esta edição do Fenac, cerca de mil canções de autores de 26 estados e cinco países foram inscritas. Foram selecionadas 120 músicas para participar das etapas classificatórias.



A temporada final será de 5 a 7 de setembro, em Boa Esperança. As duas primeiras noites serão reservadas para as semifinais – cada um dos selecionados para a modalidade presencial já garantiu, além da vaga, R$ 2,5 mil.



A finalíssima, no Dia da Independência, terá ainda show da banda Biquíni. Ao todo, o festival destina R$ 240 mil para os premiados, além do troféu Lamartine Babo ao primeiro colocado.

Próximos shows do Fenac

9/8 – Falamansa em Elói Mendes



10/8 – Renato quase Russo



(Legião Urbana cover) em Elói Mendes



23/8 – Nano Vianna em Coqueiral



24/8 – Paulo Ricardo em Coqueiral



29/8 – Flausino e Sideral em Nepomuceno



30/8 – Leo Chaves em Nepomuceno



31/8 – Biquíni em Nepomuceno



6/9 – Dani Black em Boa Esperança



7/9 – Biquíni em Boa Esperança