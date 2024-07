Primeira etapa da 54ª edição do Festival Nacional da Canção (Fenac), em Tiradentes, contou com shows de Henrique Portugal e Alexandre Nero

Cinco canções foram selecionadas para a semifinal do Festival Nacional da Canção (Fenac), que será realizada em Boa Esperança nos próximos dias 5 e 6 de setembro.

A seletiva foi realizada em Tiradentes na sexta-feira e sábado (26 e 27/7). Foram selecionadas as canções “Rua A (Siricutico)”, de Matheus Fonseca; “Profana oração”, de Thiago K, Gregory Haertel e Bruna Moraes; “Eu não tenho culpa”, de Marília Duarte; “Ao meio”, de Valéria R.D. Velho; e “Zumbi dos Palmares”, de Luiz Salgado. Cada participante defendeu sua música no palco montado na Praça da Rodoviária. A programação contou ainda com shows de Henrique Portugal e Alexandre Nero.

Novas seleções para a semifinal serão realizadas em Perdões (03/8, com show de Sá e Guarabyra), Elói Mendes (09 e 10/8, com shows de Falamansa e cover de Renato Russo), Coqueiral (23 e 24/8, com shows de Nano Viana e Paulo Ricardo) e Nepomuceno (29, 30 e 31/8, com shows de Flausino e Sideral, Leo Chaves e Biquini Cavadão).

Cada semifinalista recebe R$ 2.500. De acordo com a organização do festival, ao todo, serão distribuídos R$ 240 mil em premiação, além do troféu Lamartine Babo entregue ao primeiro colocado.

A final está marcada para 7 de setembro, também em Boa Esperança, com show de Biquini Cavadão.