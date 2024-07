"Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol”, composição do mineiro Eulerson Rodrigues, o Sorongo, em parceria com Fred do Cavaco e o professor de literatura Wagner Donato, disputa o concurso promovido pela Portela para escolher o samba-enredo do carnaval de 2025, quando Milton Nascimento será homenageado na passarela carioca.



Será realizada neste domingo (28/7) à tarde, na quadra da Portela em Madureira, no Rio de Janeiro, a eliminatória com participação de 12 concorrentes, entre eles o samba de Sorongo.



“Sou mineiro, compositor de sambas, marchinhas e sambas-enredo e tenho vários trabalhos, não só na Portela. Este é o terceiro ano no qual participo na Portela. Baseados na história de Bituca e na sinopse que eles nos passaram, fizemos a letra e a melodia e entramos lá para competir”, diz Sorongo.



Os músicos Nino Antunes e Juninho Amaral participaram dos arranjos, estruturação e correção melódica. O samba mineiro será defendido pelo puxador carioca Igor Pitta. Eulerson e Fred também estarão lá para fazer os vocais.

Confira o clipe do samba "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol”:



Eulerson explica que foram classificadas 24 músicas. “Estamos entre eles. Já fizemos uma apresentação na quadra em Madureira. Neste domingo, voltaremos para defender o nosso samba. Se passarmos desta fase, voltamos para nos apresentar até a final, em 4 de outubro, quando restarão somente três."



“Tenho um parceiro que se chama Fred do Cavaco, compositor e músico amazonense. Como frequento muito o Amazonas, o conheci lá e criamos uma parceria que já vem de algum tempo", explica Eulerson. “Nosso samba já está lá e brigando para vencer", ressalta.

Eulerson conta que o outro parceiro, Wagner Donato, é escritor e pós-graduado em literatura. “Acaba que ele nos ajuda a dar uma enriquecida no conteúdo. Então, a estrutura da música, em termos de questões poéticas, também está muito rica. Na questão melódica, é um trabalho que eu e Fred fizemos e ficou muito bom”, afirma.



Eulerson diz que em 2022 participou do concurso da escola, quando o enredo era “100 anos da Portela”. “Ano passado, o enredo era ‘Um defeito de cor’, história bem interessante de uma mulher negra. Também fiz um samba. E este ano é Milton Nascimento. Estamos bem confiantes”, diz.



Eulerson informa que é empresário do segmento de logística. Diz que a música é um “hobby sério” para ele. “Não sou músico profissional. Canto, toco e até tenho trabalho musical, mas a minha prioridade, profissionalmente, não é essa. Agora, o Fred é profissional da música em Manaus. A música faz parte da minha qualidade de vida. Não a vejo como brincadeira, é algo muito sério”, conclui.





VEJA A LETRA

“CANTAR SERÁ BUSCAR O CAMINHO QUE VAI DAR NO SOL”





(Eulerson Rodrigues, Fred do Cavaco e Wagner Donato)





Milton Nascimento do Rio de Janeiro, de Minas e do mundo

É travessia, o caminho que vai dar no sol

Vem Portela, a Sapucaí te espera

Vem mostrar o que o mundo consagrou

Leva o encanto, a fé na vida

A águia voa onde o povo está

Peito aberto, força e fé

Quem sabe isso quer dizer amor

Vem sambar, vem cantar

Na cidade do samba tem Bituca

Um moleque da magia

Quem voa no pensamento não fica

Oh, Deus salve o Oratório

Traz pra mim este cálice

De samba

Rompeu fronteiras

A voz de Deus

Canto de um negro entoou

Haja coração, é mais que emoção

Eu vou com a Portela, Eu vou

Milton... mil tons

Hoje é o dia, já vesti a fantasia

Lembrar do Clube da Esquina

É cantar, sorrir, sambar

Esse canto ilumina

Faz a Portela brilhar

O canto faz acontecer

O canto que me faz vencer