Carole Crema, Fabiana Karla e André Mifano assumem o comando da nova temporada, que estreia amanhã no streaming e no próximo sábado na TV

O reality show que une beleza e sabor na confecção de doces e bolos está de volta com sua 10ª temporada, que estreia nesta segunda-feira (5/8), no SBT/Alterosa. Ao longo de uma década, o “Bake off Brasil: Mão na massa” reuniu doceiros de todas as regiões para disputar o troféu e o avental preto concedidos ao melhor confeiteiro amador do país.



Neste décimo ano, o reality gastronômico vem cheio de novidades, a começar pelo anúncio de coprodução entre o SBT e a Warner Bros. A parceria faz com que os episódios inéditos de “Bake off” sejam exibidos primeiro na plataforma de streaming Max, a partir desta segunda (5/8). No sábado (10/8), a atração vai ao ar na emissora de Silvio Santos, com capítulos semanais, às 20h45. O canal de TV por assinatura Discovery Home & Health também transmitirá o programa, a partir do próximo dia 16, às 21h.





Além da distribuição na TV aberta, por assinatura e streaming, a temporada conta com elenco renovado. A atriz e humorista Fabiana Karla assume como apresentadora da edição comemorativa do reality, enquanto os chefs Carole Crema e André Mifano serão os jurados. Com 18 participantes no total, o 10º ano de “Bake off” tem a presença de duas mineiras: Elizabete, confeiteira natural de Conselheiro Lafaiete, e Maria Clara, de Montes Claros.





“Com a décima temporada, entramos em clima de comemoração. Por isso, realizamos um movimento de volta às raízes do ‘Bake off’. Vamos trazer as provas salgadas e doces tipicamente brasileiros, além de bolos e doces mais acessíveis para que as pessoas consigam replicar as receitas em casa. Temos participantes e receitas do Brasil inteiro”



André Eiras, diretor geral



Segundo Eiras, a ideia é que os espectadores se sintam motivados a testar as receitas, que podem ser incrementadas com dicas aprendidas ao longo da edição. “Era isso que estava faltando ao programa. As pessoas não estavam conseguindo reproduzir os doces em casa”, comenta o chef André Mifano. “Uma das novidades é a forma com que a curadoria foi feita. Os participantes fazem coisas lindas, mas que podem ser reproduzidas por quem assiste.”



Atriz no comando

Fabiana Karla, que coleciona participações no cinema, na TV e no teatro, substitui a jornalista e apresentadora Nadja Haddad no comando do reality culinário. Nadja era o rosto do programa desde a sua quarta temporada, que estreou em 2018.



“Foi incrível ter sido convidada, entendo como uma ousadia de quem me escolheu, porque há não muito tempo uma mulher com as minhas formas, sendo nordestina, não estaria nessa posição”, diz a nova apresentadora, nascida em Recife. “A mulher nordestina às vezes não tem a oportunidade de ser vista em lugares de destaque. Hoje me sinto privilegiada, mas de uma forma altruísta. Pretendo inspirar outras mulheres.”

Já no júri, André Mifano e Carole Crema assumem os lugares antes ocupados por Giuseppe Gerundino e Beca Milano. Questionados sobre a postura que pretendem adotar com os participantes ao longo da temporada, Mifano afirmou que “não existem personagens” e que, como jurado, faz “análise da comida e não dos participantes”.



“As pessoas têm a sensação de que os jurados de reality show têm um papel, como atores. Eu não sigo papel nenhum. Sou quem eu sou. Um dia estou de bom humor, outro de mau humor. Às vezes, o ‘cara’ me serve um bolo horroroso e eu odeio comer coisa ruim”, disse Mifano.



A cada semana, os confeiteiros se lançam em provas técnicas e criativas em busca do avental azul, que define o participante de maior destaque do episódio. Ao mesmo tempo, aquele que obtiver desempenho insatisfatório nas tarefas será eliminado do programa.



“Eles não são confeiteiros profissionais. O legal do ‘Bake off’ é isso. Conforme as semanas passam, eles aprendem coisas. O André deu uma dica para um confeiteiro que ele usou a temporada inteira, por exemplo. Ver os participantes evoluindo é muito gratificante”, comenta Eiras.

“BAKE OFF BRASIL: MÃO NA MASSA - 10º TEMPORADA”

Estreia nesta segunda (5/8), no Max. Exibição semanal no SBT/Alterosa, aos sábados, às 20h45, a partir de 10/8, e no Discovery Home & Health, às sextas, às 21h, a partir de 16/8.

