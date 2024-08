O violoncelista Antonio Meneses morreu neste sábado (3/8) na Basileia, Suíça, aos 66 anos. O anúncio foi feito por sua equipe. Não haverá funeral, atendendo a um pedido do próprio músico. Ele havia sido diagnosticado em junho com gliobastoma multiforme, um agressivo tumor cerebral.



Em julho, foi anunciado seu afastamento dos palcos e da Universidade de Berna, onde era professor. A última vez de Meneses em Belo Horizonte foi em dezembro de 2023, na Sala Minas Gerais, com a Orquestra Filarmônica, quando houve a estreia de “Concerto para violoncelo”, que André Mehmari escreveu para ele.



Um dos maiores músicos de sua geração, nasceu no Recife mas foi criado no Rio de Janeiro, quando a família mudou-se para acompanhar o pai, o trompista João Jerônimo, que havia entrado para a orquestra do Theatro Municipal. Desde os 16 anos vivia na Europa.



Sua carreira decolou após vencer o Concurso Internacional ARD, em Munique (1977) e o Concurso Tchaikovsky, em Moscou (1982).



“Quando cheguei a Munique para o concurso estava em uma situação de extrema pobreza. Na época, não imaginava que chegaria ao fim do concurso. Pensei que faria a primeira e a segunda provas e voltaria para casa”, contou ele ao Estado de Minas em entrevista publicada em 23 de agosto de 2022.



Naquele dia, Meneses comemorava seus 65 anos. A “festa” foi no palco, com um concerto no Festival de Maio, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, ao lado da pianista Celina Szrvinsk.



O primeiro lugar em Munique – “nunca tinha visto tanto dinheiro” – deu uma guinada na carreira. “Os concursos são uma possibilidade (de um músico em início de carreira se destacar), mas não a única. Mas é claro que ganhando concursos importantes a visibilidade aumenta muito. Só não significa que as portas sejam abertas só por isto, pois elas podem se fechar”, disse Meneses.



Meneses integrou Beaux-Arts Trio de 1998 a 2008. Apresentou-se com a Filarmônica de Berlim, Sinfônica de Londres, Filarmônica de Nova York e Concertgebouw de Amsterdã. Colaborou com os maestros Herbert von Karajan, Claudio Abbado e Gerd Albrecht.



Ser um dos melhores violoncelistas do mundo nunca mudou sua maneira de lidar com a música. “O que existe é certa responsabilidade, pois você está tratando da música dos maiores de todos os tempos. Então busco elevar ao nível dos grandes mestres, com o máximo de respeito.”