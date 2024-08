RIO DE JANEIRO (RJ) E ARACAJU (SE) (FOLHAPRESS) - Silvio Santos, 93, está internado há três dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e o estado de saúde do apresentador inspira cuidados da equipe médica. Apesar de o SBT negar, o F5 apurou neste sábado (3) que o comunicador passa por novos exames e que, por ordem da família, existe uma proibição de divulgar qualquer tipo de informação sobre o paciente.





Nem os médicos e enfermeiros de plantão na emergência têm acesso ao prontuário do dono do SBT. Silvio, Senor Abravanel, como nome de batismo, foi internado com outro nome para também evitar acesso a informações sobre o seu quadro de saúde. Ele está internado em uma área exclusiva, com entrada restrita.





De acordo com familiares e pessoas próximas ao apresentador, ele passa por uma fase delicada em sua recuperação da H1N1, motivo que o levou à internação anterior há 15 dias - fato também negado pela assessoria da emissora. Nesta última quinta-feira (1), o SBT chegou a afirmar que o comunicador iria apenas fazer exames de imagem. No entanto, alterações em suas condições de saúde o impedem de deixar o hospital.

Neste sábado (3), um novo boletim foi divulgado pela emissora: "Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação."

Procuradas pelo F5, o Hospital Albert Einstein, três filhas de Silvio e sua mulher, Iris Abravanel, pedem para que quaisquer questões relacionadas ao apresentador sejam enviadas à assessoria oficial do SBT.